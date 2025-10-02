Một doanh nghiệp "dốc hầu bao" trả cổ tức gần 8.000 đồng/cp cho cổ đông ngay trong tháng 10

CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền (SST) vừa công bố ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2024. Theo đó, công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ lên tới 79,98%, tương đương 7.998 đồng cho mỗi cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 14/10/2025, và thời gian thanh toán dự kiến bắt đầu từ 31/10/2025.

Trong nhiều năm qua, SST luôn duy trì chính sách chia cổ tức tiền mặt ở mức rất cao, thường lên tới vài trăm phần trăm mỗi năm. Đặc biệt, trong năm 2020 – thời điểm đầu tiên chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 – công ty vẫn chia cổ tức với tỷ lệ 347,6%. Gần đây nhất, cổ tức năm 2023 cũng được chi trả ở mức 200%.

Bên cạnh chính sách cổ tức hấp dẫn, Bia Sài Gòn Sông Tiền còn nằm trong nhóm doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) cao. Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, EPS của công ty đạt 8.091 đồng/cổ phiếu, tuy đã giảm mạnh so với các năm trước nhưng vẫn ở mức tốt. Trước đó, EPS năm 2023 đạt 20.109 đồng/cp, và năm 2022 là 27.913 đồng/cp.

Bia Sài Gòn Sông Tiền được thành lập từ ngày 17/3/2006, sau khi chuyển đổi từ chi nhánh của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, HoSE: SAB) sang mô hình công ty cổ phần, với vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng. Đến năm 2009, công ty tăng vốn lên 40 tỷ đồng. SST hoạt động chủ yếu tại các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long và Đồng Tháp.

Hiện nay, Sabeco vẫn là công ty mẹ, nắm giữ 90% vốn điều lệ, tương ứng sở hữu 3,6 triệu cổ phiếu của SST.

Năm 2025, SST đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt gần 4.446 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 70 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 95% so với năm trước.