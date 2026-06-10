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Một doanh nghiệp "dốc hầu bao" trả cổ tức tiền mặt 3.900 đồng/cp

| | Thị trường chứng khoán

Một doanh nghiệp "dốc hầu bao" trả cổ tức tiền mặt 3.900 đồng/cp

Công ty được biết đến với truyền thống chi trả cổ tức cao, đều đặn mỗi năm cho cổ đông.

CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng Hải (mã: TVH) thông báo 19/6 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 39% (tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 3.900 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/06. Thời gian thanh toán dự kiến vào 21/07.

Với 4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi hơn 15,6 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Về cơ cấu cổ đông, VIMC hiện là cổ đông lớn nhất của TVH nắm giữ 49% vốn, tương đương hơn 1,96 triệu đơn vị, dự kiến nhận về khoảng 8 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, TVH được thành lập năm 1966, thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang hoạt động theo mô hình CTCP và chuyển về làm thành viên độc lập của VIMC vào ngày 21/06/2004. Doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ hơn 40 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn dịch vụ xây dựng như thiết kế công trình cấp thoát nước, thiết kế công trình giao thông…

Công ty được biết đến với truyền thống chi trả cổ tức cao, đều đặn mỗi năm cho cổ đông. Kể từ khi lên sàn chứng khoán năm 2019, công ty năm nào cũng chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ trên 20%. Trong 3 năm gần nhất, TVH đều chi trả cổ tức hậu hĩnh khoảng 40%/năm. Năm ngoái, TVH trả cổ tiền mặt cao kỷ lục với tỷ lệ 41%.

Truyền thống chi trả cổ tức được duy trì đều đặn trên nền tảng kết quả kinh doanh ổn định. Từ năm 2021 đến nay, doanh nghiệp luôn duy trì mức doanh thu hơn trăm tỷ đồng mỗi năm và lợi nhuận trước thuế khoảng 27-33 tỷ đồng. Riêng năm 2025, công ty ghi nhận 172 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 15% so với cùng kỳ; lãi trước thuế đạt 32 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm ngoái.

Trên thị trường, chốt phiên 9/6, cổ phiếu TVH ﻿dừng lại mốc 97.700 đồng/cp, song thanh khoản lại khá nhỏ giọt, nhiều phiên không xuất hiện giao dịch do cơ cấu cổ đông cô đặc.

Dương Ngọc

Nhịp sống thị trường

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