Một doanh nghiệp nhà nước lãi gấp 10 lần với cổ phiếu của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo

15-08-2025 - 00:07 AM | Doanh nghiệp

Được biết, HDB là một khoản đầu tư từ rất lâu của HFIC.

Một doanh nghiệp nhà nước lãi gấp 10 lần với cổ phiếu của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo- Ảnh 1.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/8, cổ phiếu HDB của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và cổ phiếu VJC của CTCP Hàng không Vietjet đều tăng hết biên độ lên mức giá trần với giá của HDB là 30.950 đồng/cp và VJC là 136.300 đồng/cp.

Đây là phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp của HDB và là phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp của VJC.﻿

Một doanh nghiệp nhà nước lãi gấp 10 lần với cổ phiếu của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo- Ảnh 2.

Một doanh nghiệp nhà nước lãi gấp 10 lần với cổ phiếu của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo- Ảnh 3.

Việc cổ phiếu tăng trần giúp tài sản của cổ đông HDB và VJC cũng tăng theo.

Với việc cả 2 cổ phiếu mà tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo sở hữu đều tăng trần, tài sản của bà theo bảng xếp hạng của Forbes đã tăng thêm 205 triệu USD, chạm mức 3,5 tỷ USD, là người giàu thứ 1.111 trên thế giới.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 của Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC), công ty đang sở hữu 93.591.512 cổ phiếu HDB với giá gốc gần 270,9 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp nhà nước lãi gấp 10 lần với cổ phiếu của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo- Ảnh 4.

Tính theo giá thị trường hiện tại của HDB, số cổ phiếu này hiện có giá trị gần 2.897 tỷ đồng, gấp 10,7 lần giá gốc. Được biết, HDB là một khoản đầu tư từ rất lâu của HFIC.

Về kết quả kinh doanh, năm 2024, HFIC ghi nhận doanh thu thuần đạt 12.708 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.634 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ.﻿

Trước đây, tại Techcombank Investment Summit 2025 diễn ra ngày 9/7, bà Nguyễn Thị Phương Thảo từng chia sẻ rằng Vietjet trở thành một trong những doanh nghiệp tư nhân niêm yết có ảnh hưởng nhất trên thị trường.

"Những nhà đầu tư đi cùng chúng tôi từ ngày đó đến nay đã chứng kiến giá trị cổ phiếu tăng khoảng 5 lần. Còn những ai đồng hành từ thời điểm sớm hơn, khoảng 5 năm trước đó, mức tăng trưởng lên tới gần 100 lần", bà nói.﻿

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo trở lại Top 5 người giàu nhất khi VJC, HDB tăng vọt, ông Trương Gia Bình vào lại top 10 với khối tài sản 13.100 tỷ đồng

Ngọc Điệp

