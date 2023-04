Một doanh nghiệp thép "có tiếng" báo lãi giảm mạnh 66%, biên lãi gộp "mỏng như tờ giấy"

CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE (mã CK: VGS) vừa công bố BCTC quý 1/2023 hợp nhất với doanh thu thuần đạt 2.122 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Tương tự, chi phí giá vốn giảm 15% khiến lợi nhuận gộp còn lại 42 tỷ đồng, “đi lùi” 38% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp của ống thép Việt Đức bị co hẹp còn vỏn vẹn 2%.

Dù doanh thu tài chính tăng mạnh về giá trị tương đối, song chỉ ghi nhận ở mức nửa tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 47% lên hơn 9 tỷ đồng, toàn bộ là lãi tiền vay.

Khấu trừ các chi phí khác, VGS báo lãi sau thuế đạt 14 tỷ đồng, giảm mạnh 66% so với quý 1/2023.

Bước sang năm 2023, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 7.000 tỷ đồng và lãi trước thuế 90 tỷ đồng. Như vậy, sau quý 1 kinh doanh, VGS đã hoàn thành được 30% kế hoạch doanh thu và gần 19% mục tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của công ty đạt 2.314 tỷ đồng, tăng 149 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho có mức tăng mạnh tới gần 160 tỷ đồng, ghi nhận giá trị hơn 591 tỷ đồng; chủ yếu do nguyên vật liệu tăng tăng mạnh, thành phẩm và hàng mua đang đi đường cũng gia tăng vài chục tỷ đồng. Khoản mục tiền và tương đương tiền giảm mạnh 74% còn 50 tỷ đồng; toàn bộ là tiền trong mặt tại công ty.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả tại thời điểm cuối quý 1 đạt 1.374 tỷ đồng, tăng gần 11% so với đầu năm và gấp 1,46 lần vốn chủ sở hữu.

Được biết, Ống thép Việt Đức chuyên sản xuất, cung ứng các sản phẩm ống thép hàn đen; ống thép mạ kẽm nhúng nóng; ống tôn mạ kẽm và tôn cuộn mạ kẽm,.. với công suất 600.000 tấn/năm. VGS nằm trong top 6 nhà máy sản xuất và tiêu thụ Ống thép và top 5 nhà sản xuất Thép xây dựng lớn nhất tại Việt Nam. Theo BCTN 2022, thị phần VGS chiếm 5,53% ống thép và 4,6% đối với thép xây dựng.