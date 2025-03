Một doanh nghiệp thép dừng chi trả cổ tức trong 2 năm, nhắm lợi nhuận cao gấp 6 lần cùng kỳ

CTCP Thép Thủ Đức - Vnsteel (mã: TDS) mới đây công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025. Theo đó, Thép Thủ Đức đặt mục tiêu sản xuất phôi thép đạt 140.000 tấn (tăng 30% so với thực hiện 2024) và sản xuất cán thép đạt 95.000 tấn (tăng 14% so với 2024). Lợi nhuận trước thuế kỳ vọng đạt 5 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần so với khoản lãi vỏn vẹn 800 triệu đồng cùng kỳ.

Năm 2025, HĐQT TDS dự báo nhu cầu thép toàn cầu vẫn khó khăn, cạnh tranh trong nước và hàng nhập khẩu gặp khó, tình hình sản xuất kinh doanh ngành thép nói chung và của công ty còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ trình cổ đông về kế hoạch đầu tư nâng cấp tài sản cố định. Cụ thể, TDS sẽ chi khoảng 5 tỷ đồng để nâng cấp hệ thống kiểm soát khí thải online và 800 triệu đồng để lắp Scada 110KV Vikimco từ vốn tự có.

Về phương án trích lập lợi nhuận, TDS dự kiến không chia cổ tức 2024 và 2025. Công ty cho biết, do năm 2023 đã chi trả cổ tức 70% bằng tiền mặt, nên vốn cho hoạt động SXKD gặp nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng của chủ trương di dời, vì vậy sẽ không chia cổ tức.

Ban lãnh đạo cũng cho biết trong trường hợp TDS đạt mục tiêu lãi 5 tỷ đồng trong năm 2025, khoản lợi nhuận sau thuế được chia là 4 tỷ đồng, doanh nghiệp dự định dành 400 triệu cho quỹ phúc lợi cho người lao động và 3,6 tỷ lợi nhuận còn lại để đầu tư di dời.

Trước đó, trong năm 2024, công ty đã hoàn thành kế hoạch doanh thu với gần 1.500 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ 2023. Tuy nhiên, công ty có lãi trước thuế vỏn vẹn 787 triệu đồng, “bốc hơi” 93% so với cùng kỳ và hoàn thành 11% kế hoạch cả năm.

Trong 9 tháng đầu 2024, công ty đều kinh doanh thua lỗ, lý giải tình trạng này, TDS cho biết sản lượng tiêu thụ thấp, lợi nhuận biên không đủ gánh chi phí bán hàng và chi phí quản lý.

Ngoài ra, tiền thuê đất phải trích hàng tháng 1 tỷ đồng, chi phí nhân công tăng, chi phí thương hiệu tăng cao gấp gần 2 lần năm ngoái.

Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan là do sự cố sập trần lò nung Gas ngày 17/3/2024, công ty phải ngưng sửa chữa 2 tháng làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất.

Dù vậy, khoản lãi hơn 10 tỷ trong quý 4/2024 đã bù đắp được phần thua lỗ 9 tháng trước đó.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu TDS chứng kiến diễn biến "tăng sốc, giảm sâu" hồi giữa năm 2024. Thị giá hiện vẫn đi ngang quanh vùng giá 10.300 đồng/cp.