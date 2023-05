Một doanh nghiệp trên sàn chứng khoán 4 lần lùi thời hạn trả cổ tức

CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình thuận (Bitagco, mã ABS) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc tiếp tục gia hạn thời gian thanh toán cổ tức năm 2021 lần thứ 4. Theo đó, Bitagco sẽ thanh toán cổ tức 2021 vào ngày 31/8/2023, chậm trễ 3 tháng so với thông báo gia hạn trước đó là ngày 31/5.

Trong kế hoạch ban đầu, Bitagco thông báo ngày 4/10/2022 sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức 2021 bằng tiền, tỷ lệ 5% (tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến là 26/10/2022. Với 80 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Bitagco cần chi 40 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Vào lần gia hạn đầu tiên, công ty cho biết nguyên nhân điều chỉnh là do một số vấn đề phát sinh ngoài dự kiến, nguồn tiền thu từ khách hàng không đúng theo kế hoạch dự kiến của ABS nên công ty cần thêm thời gian cân đối dòng tiền để không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kể từ đó đến nay, việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt của ABS đã bị lùi lại đến lần thứ 4. Cụ thể, thời gian điều chỉnh (gia hạn lần 1) là 22/12/2022; lần 2 là 18/04/2023; lần 3 là 31/05/2023 và lần 4 là 31/08/2023.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2023, ABS đạt gần 77 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 76% so với cùng kỳ. Tuy vậy, công ty vẫn thu về gần 10 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 2,8 lần cùng kỳ, nhờ doanh thu tài chính tăng phi mã, gấp 461 lần cùng kỳ, đạt gần 30 tỷ đồng. Đây là khoản lãi thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần VCD Riverbank.

Ở một diễn biến khác, kể từ đầu tháng 5, hai cổ đông lớn là ông Trần Đức Thành và ông Nguyễn Viết Thắng đã có động thái giảm sở hữu sau khi bán ra lần lượt 3 triệu và 3,8 triệu cổ phiếu ABS, qua đó giảm lượng cổ phiếu nắm giữ xuống tương ứng 3,99 triệu và 3,7 triệu đơn vị. Trái chiều giao dịch, bà Nguyễn Thị Cuối, Thành viên BKS đã mua vào hơn 7,4 nghìn cổ phiếu tăng tỷ lệ sở hữu lên 0,027%.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu ABS đã có 2 phiên tăng kịch trần liên tiếp, qua đó dừng ở mức 6.750 đồng/cp (kết phiên 29/5), tương ứng tăng gần 29% so với thời điểm đầu năm. Dù vậy, thị giá cổ phiếu này vẫn đang loanh quanh vùng đáy dài hạn và còn cách rất xa so với đỉnh 56.500 đồng/cp hồi tháng 4/2021.

Cách đây không lâu, HoSE đã chuyển cổ phiếu ABS sang diện kiểm soát từ ngày 12/5 do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định. Giải trình vấn đề này, Bitagco cho biết do việc thay đổi đơn vị kiểm toán và công ty bị động trong việc tìm và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán mới, dẫn đến đơn vị kiểm toán thực hiện trong thời gian gấp rút, thu thập các chứng từ mất nhiều thời gian nên mới chậm nộp BCTC năm. Đến nay, doanh nghiệp này vẫn chưa công bố BCTC năm 2022 kiểm toán.