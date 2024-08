Một doanh nghiệp treo thưởng nguyên lương tháng 13 cho người mới

Thiếu lao động, Công ty TNHH May Mặc Bowker Việt Nam (KCN Đồng An, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) đang tích cực tuyển dụng thêm 300 công nhân may để đáp ứng nhu cầu sản xuất tăng cao. Công ty sử dụng nhiều kênh thông tin để tiếp cận ứng viên, bao gồm các nền tảng mạng xã hội và thông qua sự giới thiệu từ chính công nhân hiện tại.

Công ty TNHH May Mặc Bowker Việt Nam đăng tuyển số lượng lớn lao động nhưng trong một thời gian dài vẫn không tuyển đủ người

Công ty cam kết đơn hàng dồi dào, thu nhập từ 10 triệu đồng/tháng trở lên, môi trường làm việc thân thiện. Người không có tay nghề vào công ty sẽ được đào tạo. Đặc biệt, gia nhập vào công ty, công nhân được thưởng ngay 1 triệu đồng/người.

Ông Trần Xuân Bằng, Phó phòng Quan hệ Lao động Công ty TNHH May Mặc Bowker Việt Nam, cho biết doanh nghiệp đưa ra chính sách mới, hỗ trợ đặc biệt cho những ứng viên gia nhập trong tháng 8 này. Cụ thể, đến cuối năm công nhân mới sẽ được nhận thưởng lương tháng 13 năm 2024, bất kể thời gian làm việc thực tế chỉ có 4-5 tháng.

"Thông thường, lương tháng 13 được tính dựa trên số tháng làm việc trong năm, thế nhưng hiện doanh nghiệp sẵn sàng ưu đãi để công nhân mới gia nhập vẫn có thể nhận đủ khoản thưởng này" - ông Bằng giải thích.

Công ty TNHH May Mặc Bowker Việt Nam thưởng nguyên lương tháng 13 cho công nhân mới vào làm từ tháng 8-2024

Đối với công nhân đã có tay nghề, công ty áp dụng mức thưởng gia nhập dựa trên bậc tay nghề: bậc A nhận 3,38 triệu đồng và bậc B nhận 2,99 triệu đồng, các mức C và D thấp hơn.

"Số tiền thưởng này sẽ được chia theo từng giai đoạn gắn bó với công ty, từ 1 tháng, 3 tháng đến 6 tháng, nhằm khuyến khích sự ổn định và cam kết lâu dài của người lao động" - ông Bằng nói.