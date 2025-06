Một dự án căn hộ tại Cát Lái (TP.Thủ Đức) tiêu thụ 80% giỏ hàng công bố trong ngày mở bán

Sáng ngày 08/6/2025, dự án CitiGrand tại P.Cát Lái, quận 2 (nay là TP.Thủ Đức) của CĐT Kiến Á chính thức giới thiệu ra thị trường 100 căn hộ. Chỉ trong buổi sáng cùng ngày, tỉ lệ hấp thụ đạt 80% giỏ hàng công bố. Được biết, dự án này còn khoảng 200 căn hộ cuối cùng, đợt này doanh nghiệp bung 100 căn. Trước đó, 100 căn hộ tại đây cũng đã có chủ trong đợt mở bán tháng 1/2025.

Tiết lộ lý do thanh khoản dự án tích cực, Houze- đơn vị kinh doanh cho rằng, dự án có mặt bằng giá khá tốt, từ 2,9 tỷ đồng/căn trong bối cảnh TP.HCM đang cạn dần nguồn cung giá hợp lý. Chưa kể, dự án nằm ngay KĐT Cát Lái quy mô 152ha, gần khu Thủ Thiêm, An Phú – nơi hạ tầng giao thông đang lên kế hoạch đầu tư, mở rộng khá nhiều nên được người mua quan tâm.

Ngoài ra, là nguồn hàng khiêm tốn còn lại trong dự án nên chủ đầu tư “chơi mạnh tay” về chiết khấu và chính sách bán hàng nên hút được người mua. Cụ thể, khách hàng chỉ cần thanh toán ban đầu 290 triệu đồng, tương đương 10% giá trị căn hộ là ký hợp đồng mua bán. Ngân hàng hỗ trợ vay 0% lãi suất đến khi nhận nhà, ân hạn nợ gốc 24 tháng...

Dù lượng tiêu thụ này còn khiêm tốn so với giai đoạn trước năm 2019 nhưng là khả quan so với cùng kỳ năm ngoái và so với thời điểm đầu năm 2025.

Người mua bắt đầu quay trở lại thị trường.

Vào năm 2024, cũng tại TP.Thủ Đức, dự án căn hộ Masteri Grand View thuộc The Global City của Masterise Homes và Eaton Park của Gamudaland, dù có giá từ 120 triệu đồng mỗi m2 nhưng chỉ trong thời gian ngắn bung ra thị trường, dự án đã thành công về giao dịch. Theo đó, tại khu vực, giữa lúc khan hiếm nguồn cung mới, dự án còn mức giá hợp lý được quan tâm cũng là điều dễ hiểu.

Theo báo cáo từ Savills Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm 2025, nguồn cung căn hộ TP.HCM tiếp tục khan hiếm, giảm đến 70% so với cùng kì năm trước. Đáng lo ngại nhất là dòng căn hộ giá vừa túi tiền (có mức giá trên dưới 50 triệu đồng/m2) ngày càng thụt lùi tại TP.HCM, chỉ chiếm 13% trên tổng nguồn cung thị trường. Đây là phân khúc được người mua quan tâm nhiều nhất nhưng nguồn cung mới ra thị trường khá ít.

Không chỉ tại TP.HCM, mà một số dự án căn hộ tại Bình Dương, Đồng Nai chào thị trường cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Đây là điểm khác của thị trường so với cùng kỳ năm ngoái. 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động mua bán bất động sản phía Nam khá chậm nhịp. Từ đầu năm 2025 đến nay, các doanh nghiệp cùng lúc khởi động dự án ra thị trường, thu hút sự quan tâm tích cực từ người mua. Một số dự án ở ngưỡng giá từ 30-45 triệu đồng/m2 tại Bình Dương, Đồng Nai có thanh khoản khả quan.

Mặc dù sức nóng của các dự án không thể hiện trên diện rộng toàn thị trường, chủ yếu tập trung ở một số sản phẩm đáp ứng được tiêu chí về vị trí, mặt bằng giá hợp lý. Thế nhưng tỷ lệ hấp thụ từ 70-90% trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động vĩ mô là điều đáng ghi nhận.

Ngoài ra, tâm lý sợ giá bất động sản tiếp tục tăng giá đã khiến việc “chốt deal” của người mua nhanh hơn giai đoạn trước. Điều này cũng phần nào thúc đẩy giao dịch của thị trường.

Theo dữ liệu quý 1/2025 của CBRE Việt Nam, các dự án căn hộ TP.HCM mở bán mới trong quý 1/2025 đạt mức giá trung bình 77 triệu đồng/m2. Đặc biệt có dự án trên 290 triệu đồng/m2 và trên 500 triệu đồng/m2 thông thuỷ nằm tại khu vực trung tâm thành phố, kéo theo giá bán bình quân của căn hộ tại TP.HCM tiếp tục tăng so với quý trước. Làn sóng tăng giá của bất động sản dự báo còn tiếp tục diễn ra trong thời gian tới.