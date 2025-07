Một dự án cao tốc dài hơn 188km, được Thủ tướng 7 lần đến kiểm tra, chủ trì họp tháo gỡ khó khăn

Được khởi công vào tháng 6/2023, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có tổng chiều dài 188,2 km, tổng mức đầu tư sơ bộ 44.691 tỷ đồng. Theo kế hoạch, toàn tuyến cơ bản hoàn thành vào năm 2026 và đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án trong năm 2027.

Dự án được chia thành 4 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 do UBND tỉnh An Giang làm cơ quan chủ quản, có chiều dài 57 km, tổng mức đầu tư 13.526 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 do UBND TP. Cần Thơ làm cơ quan chủ quản, đi qua địa phận TP. Cần Thơ cũ, có chiều dài 37,4 km, tổng mức đầu tư 9.725 tỷ đồng.

Dự án thành phần 3, đoạn qua tỉnh Hậu Giang cũ, dài 36,7 km, tổng mức đầu tư 9.601 tỷ đồng. Dự án thành phần 4, đoạn qua tỉnh Sóc Trăng cũ, dài khoảng 58,4 km, có tổng mức đầu tư 11.961 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần tháo gỡ nút thắt về hạ tầng giao thông của Đồng bằng sông Cửu Long, có ý nghĩa lớn với vùng về phát triển kinh tế xã hội, sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, sáng ngày 21/7, trong chương trình công tác tại Đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra tiến độ dự án thành phần 1 dự án tại điểm đầu tuyến (xã Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại công trường dự án thành phần 1 tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đã được Thủ tướng đến thăm, kiểm tra, chủ trì họp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc 7 lần. Vào lần thăm gần nhất, Thủ tướng đã chủ trì Hội nghị ngày 13/7 tại Cần Thơ về tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Với dự án này, Bộ Xây dựng, các địa phương đã nỗ lực, tập trung tháo gỡ vướng mắc về nguồn vật liệu, thực hiện các giải pháp kỹ thuật để rút ngắn tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành toàn dự án vào tháng 7/2026 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Riêng dự án thành phần 1 hiện không có vướng mắc; công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành; nguồn vật liệu đã được bảo đảm; dự án đang vượt tiến độ và không có vướng mắc phát sinh.

Trong chuyến thị sát, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương cấp ủy, chính quyền, nhân dân tỉnh An Giang đã nỗ lực giải quyết các khó khăn, vướng mắc và triển khai dự án thành phần 1 vượt tiến độ. Thủ tướng cũng biểu dương Ban Quản lý dự án và đặc biệt là các nhà thầu thi công (trong đó có Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn) đã thực hiện đúng tinh thần để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Dự án thành phần 1 có điều kiện thuận lợi nhất trong 4 dự án thành phần của tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, nhất là khi tỉnh An Giang chủ động được nguồn vật liệu cát, sỏi, đá. Do đó, Thủ tướng chỉ đạo cần đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành chậm nhất vào ngày 19/12.

Tại công trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chấp thuận chủ trương đầu tư 2 tuyến đường lên cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và cửa khẩu Khánh Bình của An Giang đấu nối với điểm đầu cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; giao Bộ Tài chính cân đối nguồn vốn để hỗ trợ tỉnh triển khai.