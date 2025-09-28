Một hãng ô tô sang của Đức vừa triệu hồi 331.000 xe trên toàn cầu vì nguy cơ cháy nổ

BMW, một trong những hãng ô tô sang lớn nhất thế giới, vừa gây chấn động khi công bố kế hoạch triệu hồi hơn 331.000 xe trên toàn cầu vì nguy cơ cháy động cơ. Nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ việc nước có thể xâm nhập vào bộ khởi động, gây ăn mòn các linh kiện bên trong. Đây là lỗi kỹ thuật hiếm nhưng có nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với an toàn tài xế.

Theo thông tin từ BMW, lỗi này ảnh hưởng đến nhiều dòng xe sản xuất trong giai đoạn 2015 đến 2021, trải dài từ những mẫu sedan phổ biến như 330i, 530i, coupe 430i, cho tới các dòng SUV như X3 và X4. Đặc biệt, một số dòng Toyota Supra đời 2020–2022 cũng nằm trong diện bị triệu hồi vì sử dụng chung động cơ và linh kiện do BMW sản xuất.

Riêng tại thị trường Mỹ, Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia (NHTSA) xác nhận có tới gần 196.000 xe BMW nằm trong diện cần sửa chữa. Tại Đức, con số này là khoảng 136.000 xe, nâng tổng số xe toàn cầu lên hơn 331.000. Sự việc không chỉ dừng lại ở phạm vi các thị trường lớn mà còn lan rộng ra nhiều khu vực khác, đòi hỏi BMW phải tổ chức một chiến dịch hậu cần quy mô lớn để thay thế linh kiện.

Trong thời gian chờ khắc phục, BMW và các cơ quan quản lý đã đưa ra khuyến cáo người dùng nên đỗ xe ngoài trời, tránh đỗ gần nhà ở hay công trình kiến trúc để giảm thiểu rủi ro nếu xảy ra cháy nổ. Với những khách hàng đã phải tự chi trả cho việc sửa chữa liên quan trước khi đợt triệu hồi diễn ra, BMW cam kết sẽ hoàn tiền sau khi xác minh chi tiết. Hãng dự kiến sẽ gửi thông báo chính thức tới khách hàng bị ảnh hưởng từ giữa tháng 11 năm nay.

Consumer Reports cảnh báo người tiêu dùng: "Chủ xe nên đỗ xe ngoài trời, cách xa nhà ở hoặc các công trình khác, và cần mang xe đến đại lý để được sửa chữa miễn phí càng sớm càng tốt".

Đây không phải lần đầu tiên BMW đối diện với các chiến dịch triệu hồi quy mô lớn. Năm ngoái, hãng cũng từng triệu hồi khoảng 1,5 triệu xe trên toàn cầu do lỗi hệ thống phanh liên quan đến nhà cung cấp Continental.

Liên tiếp các sự cố kỹ thuật đã tạo áp lực đáng kể lên uy tín thương hiệu cũng như tình hình tài chính của BMW, trong bối cảnh hãng đang chuyển hướng mạnh mẽ sang phát triển xe điện. Điều này cho thấy, ngay cả những tập đoàn lâu đời với quy trình sản xuất được cho là chặt chẽ nhất vẫn có thể gặp phải những rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt khi công nghệ xe ngày càng phức tạp với nhiều hệ thống điện tử tích hợp.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến độ tin cậy, minh bạch thông tin và phản ứng nhanh trước khủng hoảng, cách BMW xử lý sự cố này sẽ là thước đo quan trọng cho niềm tin khách hàng. Sự việc không chỉ ảnh hưởng đến doanh số trước mắt, mà còn có thể tác động lâu dài tới hình ảnh của thương hiệu xe sang trăm năm tuổi. Đây cũng là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng trong thế giới ô tô hiện đại, an toàn phải luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu.

Theo: Axios, The Edge Malaysia