Mỹ giảm thuế quan đối với ô tô nhập khẩu từ Nhật Bản xuống 15% từ ngày 16/9

Ô tô chờ xuất khẩu tại cảng ở Yokohama, Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Thương mại Mỹ cho biết, mức thuế 15% mà Tổng thống Donald Trump áp dụng đối với ô tô nhập khẩu từ Nhật Bản sẽ có hiệu lực từ ngày 16/9, khoảng năm tháng sau khi chương trình nghị sự thương mại quyết liệt của ông bắt đầu tác động mạnh mẽ đến ngành công nghiệp xương sống của Nhật Bản.

Sau khi ông Trump áp thuế bổ sung đối với ô tô vì lý do an ninh quốc gia vào tháng 4/2025, mức thuế quan của Mỹ đối với ô tô có nguồn gốc nước ngoài đã tăng từ 2,5% lên 27,5%, làm giảm biên lợi nhuận của các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản và các nhà sản xuất khác.

Việc giảm thuế quan đối với ô tô của Nhật Bản được thực thi theo thỏa thuận thương mại mà chính quyền của ông Trump đã ký kết vào ngày 22/7 với Nhật Bản mà đổi lại là việc Nhật Bản cam kết đầu tư mạnh mẽ vào Mỹ và tăng cường nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của nước này. Mặc dù mức thuế thấp hơn sẽ làm giảm bớt tác động đối với ngành ô tô Nhật Bản, nhưng mức thuế 15% vẫn cao hơn nhiều so với trước đây và tiếp tục gây sức ép lớn lên các nhà sản xuất ô tô và các ngành liên quan.

Ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp vào ngày 4/9, chính thức thực hiện thỏa thuận thương mại, trong đó cũng dành cho Nhật Bản chế độ ưu đãi đặc biệt về thuế "đối ứng". Thông báo của Bộ Thương mại Mỹ sẽ được công bố vào ngày 16/9 (theo giờ Mỹ) cho biết, theo thỏa thuận giữa hai nước, mức thuế bổ sung 25% mà ông Trump áp dụng vào tháng 5/2025 đối với các phụ tùng ô tô chính như động cơ và hộp số cũng sẽ được giảm xuống còn 15% đối với các phụ tùng nhập khẩu từ Nhật Bản.

Năm 2024, Nhật Bản đã xuất khẩu số ô tô trị giá khoảng 6.000 tỷ yen (41 tỷ USD) sang Mỹ. Theo số liệu thương mại của Nhật Bản, cùng với xuất khẩu phụ tùng ô tô, xuất khẩu ô tô chiếm 1/3 tổng lượng hàng xuất khẩu của Nhật Bản sang nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Mỹ cũng đã đồng ý áp dụng mức thuế tương tự đối với ô tô từ Liên minh châu Âu và Hàn Quốc như đối với Nhật Bản. Nước này đã giảm thuế đối với ô tô của Anh xuống còn 10% cho tối đa 100.000 chiếc mỗi năm.