Sạc ô tô đã được đưa lên một tầm cao mới, không thua kém điện thoại: Xe đứng một chỗ cũng có thể đầy pin

Porsche đang chuẩn bị thay đổi cách người lái sạc xe điện. Nhà sản xuất ô tô Đức đã xác nhận rằng mẫu xe Cayenne EV 2026 của hãng sẽ hỗ trợ sạc không dây, loại bỏ nhu cầu kết nối cáp vật lý.

Thay vào đó, chủ sở hữu chỉ cần đỗ xe SUV của mình trên một đế sạc mới do công ty phát triển.

Hệ thống này sẽ ra mắt công chúng tại Triển lãm di động IAA ở Munich. Trong thông cáo báo chí, Porsche nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của hãng là giúp việc lái xe điện trở nên thuận tiện hơn.

Tiến sĩ Michael Steiner, thành viên hội đồng điều hành của Porsche, cho biết: “Dễ sử dụng, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày và cơ sở hạ tầng sạc vẫn là những yếu tố quyết định khi nói đến việc chấp nhận phương tiện di chuyển bằng điện”.

Hệ thống hoạt động như thế nào?

Hệ thống sạc không dây này bao gồm hai thành phần. Thành phần đầu tiên là một tấm tiếp địa nặng khoảng 45kg, kết nối với lưới điện của ngôi nhà và được lắp đặt trong gara hoặc đường lái xe. Thành phần thứ hai là một tấm gắn trên xe được tích hợp vào gầm xe Cayenne EV.

Khi xe SUV đỗ trên tấm đệm, hai tấm đệm sẽ thẳng hàng và năng lượng được truyền qua từ trường. Nguyên lý hoạt động tương tự như cách sạc điện thoại thông minh không dây. Khi đã vào vị trí, quá trình sạc sẽ tự động bắt đầu mà không cần cáp.

Tấm đế được làm mát bằng không khí và được thiết kế để hoạt động trong phạm vi nhiệt độ rộng, từ -20 đến 50 độ C. Điều này đảm bảo khả năng sử dụng quanh năm, mặc dù Porsche không tiết lộ hiệu suất có thể thay đổi như thế nào trong điều kiện khắc nghiệt.

Tấm đế sạc không dây Porsche cũng phù hợp để sử dụng ngoài trời. Tất cả các bộ phận điện đều được bảo vệ khỏi mưa và tuyết. Ngay cả việc lái xe qua sàn xe cũng không gây ra bất kỳ thiệt hại đáng kể nào. Bức xạ điện từ được giới hạn ở gầm xe trong quá trình sạc.

Sáng kiến của Porsche sử dụng công nghệ băng thông siêu rộng để xác định vị trí tương đối của xe so với sàn xe. Khi đạt đến vị trí đỗ xe tối ưu, tài xế sẽ được thông báo. Trong cuộn dây thứ cấp của xe, hoạt động như một bộ thu, từ trường sau đó tạo ra dòng điện xoay chiều. Một bộ chỉnh lưu sau đó chuyển đổi dòng điện này thành dòng điện một chiều để pin điện áp cao của Cayenne có thể lưu trữ.

Công suất và hiệu quả

Sạc không dây thường có nhược điểm là chậm hơn và kém hiệu quả hơn so với sạc có dây. Tuy nhiên, Porsche cho biết hệ thống của họ đã giải quyết được vấn đề đó. Tấm sạc cảm ứng có thể cung cấp công suất sạc tối đa 11 kW.

Theo công ty, hệ thống này hoạt động với hiệu suất 90%, gần như hiệu quả như việc cắm xe trực tiếp vào lưới điện gia đình.

Sạc không dây Porsche được tích hợp vào ứng dụng My Porsche, cho phép theo dõi quá trình sạc và xác thực nhiều xe. Chế độ xem đặc biệt trong chức năng đỗ xe Surround View giúp việc điều khiển Cayenne đến vị trí sạc tối ưu trở nên dễ dàng hơn. Ngay khi đạt đến vị trí đỗ xe phía trên sàn xe và phanh đỗ xe được kích hoạt, quá trình sạc sẽ bắt đầu. Khách hàng không cần phải làm gì thêm. Các chức năng tiện lợi quen thuộc của sạc AC, chẳng hạn như sạc hẹn giờ với chế độ điều hòa trước, cũng có sẵn cho sạc không dây.

Với tốc độ này, thời gian sạc dự kiến sẽ tương đương với hiệu suất của các giải pháp sạc tại nhà thông thường, mang đến cho người lái xe sự tiện lợi của công nghệ không dây.

Sự cân bằng giữa sức mạnh và tính dễ sử dụng này có thể là chìa khóa để thuyết phục những người sở hữu xe điện còn thận trọng khi chuyển sang hệ thống mới.

Tiềm năng thị trường

Theo thống kê từ hãng, khoảng 75% quy trình sạc trên xe Porsche chạy hoàn toàn bằng điện được thực hiện tại nhà. Tiềm năng của sạc cảm ứng cũng rất lớn. Tấm sạc không dây có thể được lắp đặt trong gara, nhà để xe hoặc bãi đỗ xe ngoài trời và kết nối với nguồn điện.

Porsche không phải là nhà sản xuất ô tô đầu tiên thử nghiệm sạc không dây. BMW đã thử nghiệm một hệ thống tương tự vào năm 2019 nhưng quyết định không triển khai ra thị trường. Tuy nhiên, Porsche đang giới thiệu tính năng này như một tính năng sẵn sàng sản xuất cho Cayenne EV.

Tính năng này sẽ không được trang bị tiêu chuẩn. Người mua sẽ cần chọn tùy chọn sạc cảm ứng khi cấu hình Cayenne EV. Hệ thống dây điện cần thiết được tích hợp trong quá trình sản xuất, nghĩa là hệ thống này không thể được trang bị thêm cho các xe Porsche EV hiện có. Điều này khiến Cayenne 2026 trở thành mẫu xe đầu tiên của Porsche được trang bị công nghệ sạc không dây.

Bằng cách đưa khái niệm này vào xe sản xuất hàng loạt, Porsche đang đưa công nghệ sạc không dây đến gần hơn với nhu cầu sử dụng phổ biến. Nếu hệ thống này chứng minh được độ tin cậy, nó có thể thiết lập một chuẩn mực mới về sự tiện lợi của xe điện.

Hiện tại, công ty đang đặt cược rằng sự đơn giản sẽ thu hút khách hàng. Chỉ cần một thao tác đỗ xe trên bệ sạc, việc sạc pin trở nên gần như vô hình.