Một hành động "chết người" KHÔNG BAO GIỜ nên làm trên máy bay

Các chuyên gia cảnh báo hành động này tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng.

Đi máy bay, nhiều người thường vô thức vắt chéo chân để tìm tư thế thoải mái. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây lại là thói quen tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng. Theo chuyên gia vật lý trị liệu Bethany Tomlinson thuộc AXA Health (Anh), việc vắt chân khi ngồi lâu trên máy bay có thể cản trở lưu thông máu và làm tăng đáng kể nguy cơ mắc chứng huyết khối tĩnh mạch sâu (Deep Vein Thrombosis - DVT), một tình trạng có thể dẫn đến đột quỵ hoặc thậm chí tử vong.

Tờ Daily Mail (Anh) dẫn nghiên cứu cho thấy hơn 10% người trưởng thành tại Anh đang gặp vấn đề về khớp. Với những chuyến bay đường dài, việc ngồi bất động hàng giờ liền không chỉ làm trầm trọng thêm cơn đau mà còn khiến mạch máu dễ bị tắc nghẽn.

Bà Tomlinson nhấn mạnh: “Trên máy bay, tuyệt đối tránh vắt chân. Tư thế này làm gián đoạn dòng chảy của máu, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông nguy hiểm”. Thay vào đó, hành khách nên tận dụng chỗ để chân phía trước, giữ hai chân hơi nâng lên, thả lỏng vai và tựa lưng vào ghế để giảm áp lực cho cột sống.

Trong mùa du lịch cao điểm, việc bay đường dài có thể trở thành “bài kiểm tra sức bền” cho khớp và mạch máu. Do đó, theo Tomlinson, mỗi chuyến đi nên được chuẩn bị như một hành trình dài, trong đó việc lựa chọn tư thế ngồi hợp lý và duy trì vận động nhẹ nhàng là vô cùng quan trọng.

Chuyên gia khuyến nghị hành khách nên đứng dậy hoặc vận động nhẹ sau mỗi 1-2 giờ bay. Ngay tại ghế, có thể thực hiện một số động tác đơn giản như xoay cổ, xoay vai, co gối áp sát ngực để thúc đẩy tuần hoàn máu. Khi đứng lên, hãy chuyển đổi trọng lượng giữa hai chân, khuỵu gối nhẹ và thực hiện vài động tác giãn cơ, giúp giảm áp lực cho chi dưới và hạn chế tình trạng sưng đau.

Một thói quen nhỏ nhưng sai lầm có thể trở thành mối đe dọa lớn cho sức khỏe. Vậy nên, nếu bạn sắp có chuyến bay dài ngày, đừng quên chú ý đến tư thế ngồi và dành thời gian vận động hợp lý, đó chính là “chìa khóa” bảo vệ đôi chân và mạch máu của bạn trên bầu trời.

Nguồn và ảnh: ETToday

