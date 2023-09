Một huyện của Đồng Nai đóng góp ngân sách GRDP cao nhất nước nhưng giá bất động sản còn khá mềm

Vốn là huyện đóng góp ngân sách cao nhất nước, Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang sẵn nội lực để trở thành đô thị loại II trước năm 2023.

Nếu như năm 2000 tổng thu ngân sách của huyện này gần 31,2 tỷ đồng thì đến năm 2022 con số này đã đạt 1.185 tỷ đồng, trong đó, đóng góp của khu vực doanh nghiệp FDI là khoảng 378 triệu USD. Kể từ khi được thành lập vào năm 1994, GRDP Nhơn Trạch liên tục tăng nhanh. Kết quả này có được là nhờ khu vực công nghiệp luôn giữ tốc độ tăng trưởng cao.

Huyện Nhơn Trạch cũng là địa phương có tốc độ phát triển các khu công nghiệp thuộc hàng đầu của tỉnh Đồng Nai. Với ba khu công nghiệp lúc khởi đầu vào năm 1997, đến nay sau hơn 25 năm, huyện Nhơn Trạch đã có tổng cộng 9 khu công nghiệp đi vào hoạt động.

Đến nay, công nghiệp tại Nhơn Trạch tiếp tục tăng trưởng khá với giá trị sản xuất tăng bình quân đạt 17,1% năm. Toàn huyện có 300/515 dự án đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho hơn 120 ngàn lao động.

Nhơn Trạch đã có lộ trình lên Thành phố vào năm 2030.

Ngoài phát triển công nghiệp, cảng biển là một thế mạnh khác của Nhơn Trạch trong phát triển kinh tế. Trong số ba khu bến cảng biển trên địa bàn Đồng Nai, Nhơn Trạch có đến hai khu bến cảng biển. Huyện này cũng là địa phương có số lượng cảng biển lớn nhất của tỉnh Đồng Nai.

Ngoài công nghiêp, cảng biển thì hạ tầng giao thông đang là lực đẩy lớn cho thị trường bất động sản khu vực này.

Tp.Nhơn Trạch được đánh giá có điểm mạnh về kết nối giao thông với các tuyến giao thông đối ngoại liên kết trực tiếp như: Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường vành đai 3 Tp.HCM, đường 25C nối dài và đường liên cảng. Bên cạnh đó, đây cũng là khu vực nằm trong vùng ảnh hưởng đô thị hóa của Tp.HCM và có quỹ đất thuận lợi cho phát triển đô thị lớn.

Đồng Nai là một trong bốn địa phương dự án đường Vành đai 3 Tp.HCM đi qua, cùng với Tp.HCM, Bình Dương và Long An với tổng chiều dài gần 90 km. Trong đó, dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch có chiều dài khoảng 8,75 km; gồm 6,3 km qua địa bàn Đồng Nai và 2,45 km đi qua địa bàn TP.HCM.

Ngày 24/9/2022, dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc dự án đường Vành đai 3 TP.HCM chính thức khởi công xây dựng, là một trong những dự án giao thông quan trọng kết nối huyện Nhơn Trạch với Tp.HCM.

Ngoài ra, các dự án hạ tầng giao thông quan trọng khác như sân bay quốc tế Long Thành, cảng Phước An, cầu Phước An, cao tốc Bến Lức – Long Thành và đặc biệt dự án đường Vành đai 3 Tp.HCM dự kiến sẽ khởi công vào cuối quý 2/2023, sẽ tạo động lực phát triển Nhơn Trạch.

Với nội lực sẵn có, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư, Nhơn Trạch được kỳ vọng sẽ sớm về đích, trở thành đô thị loại II trong thời gian tới. Việc phát triển nhà ở gắn liền với đô thị vì thế là hướng đi dài hơi của huyện này đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người địa phương, thay đổi diện mạo đô thị.

Thế nhưng, khu vực này hiện khá ít dự án bất động sản chào thị trường. Mới đây chỉ có một số dự án như Thang Long Home - Hiệp Phước, Thang Long Home - Phước An, Sunflower City và gần đây là dự án căn hộ FIATO City của Thang Long Real Group. Đây là một trong số ít các dự án có quy mô lớn và hiện đại bậc nhất tại Nhơn Trạch, được xây dựng để phục vụ giới chuyên gia, kỹ sư cấp cao, hiện đang có giá 1,7 tỉ đồngg/căn 1PN.

So sánh về mặt bằng giá, bất động sản Đồng Nai so với khu vệ tinh “hàng xóm” như Bình Dương giá còn khá mềm. Riêng huyện Nhơn Trạch được xem là vùng trũng” giá của Đồng Nai nếu so sánh với huyện Trảng Bom, Long Thành, Tp.Biên Hoà. Đây cũng được xem là lợi thế của thị trường khu vực này khi đang có nhiều động lực hỗ trợ cùng lúc.



Trên thực tế, khu vực này đang thiếu vắng nguồn cung bất động sản quy mô, được đầu tư bài bản, vận hành chuyên nghiệp. Đặc biệt, loại hình nhà phố, biệt lập hoặc chung cư trong khuôn viên khép kín yên tĩnh - vốn được các chuyên gia, kỹ sư, người có thu nhập cao ưa chuộng lại khá hiếm hoi.

Các yếu tố hạ tầng, quy hoạch đang khiến tâm lý thị trường bất động sản tích cực trở lại.

Để đạt được mục tiêu phát triển huyện Nhơn Trạch thành đô thị công nghiệp - thành phố cảng và thành lập thành phố Nhơn Trạch vào năm 2030, đòi hỏi một nguồn lực đầu tư rất lớn.

Theo Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch, chỉ tính riêng việc đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông của huyện để kết nối với các trục giao thông chính do ngân sách trung ương đầu tư trên địa bàn đến năm 2025 cũng cần đến nguồn vốn hơn 10.000 tỷ đồng.

Theo đó, huyện này đang rà soát, thống kê danh mục các dự án sẽ triển khai trong thời gian tới để tính toán nguồn lực thực hiện. Cùng với việc kiến nghị tỉnh hỗ trợ thêm nguồn lực, huyện cũng đang tính toán đến việc huy động thêm các nguồn lực khác để đáp ứng nhu cầu.

Chia sẻ mới đây, bà Giang Huỳnh, Trưởng bộ phận nghiên cứu Savills Tp.HCM cho rằng, tại Nhơn Trạch, một số dự án bất động sản gần với khu công nghiệp thì có tiềm năng, trong khi các dự án ở xa hoặc dạng đất nền phân lô không thu hút được người mua thực về ở thì còn khoảng cách khá xa so với các khu vực vệ tinh khác của Tp.HCM; cần có thêm thời gian và động lực khác để phát triển.