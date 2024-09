Một huyện ven Hà Nội sắp đấu giá 54 thửa đất, giá khởi điểm chỉ từ 3,5 triệu đồng/m2

Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mỹ Đức. Theo đó, tài sản đấu giá là quyền sử dụng 54 thửa đất tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức. Các thửa đất có diện tích 71 - 174 m2/thửa với giá khởi điểm 3,5 triệu đồng/m2.

Thời gian niêm yết, thông báo đấu giá từ ngày 10/9. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 10/9 đến 17h ngày 23/9 tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mỹ Đức và Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam.

Khách hàng có thể tự đi xem thực địa các khu đất đấu giá hoặc tham gia buổi xem thực địa do Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mỹ Đức tổ chức vào ngày 19/9 và 20/9.

Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 23/9 đến 12h ngày 25/9 vào tài khoản ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam.

Cuộc đấu giá được tổ chức lúc 13h30 ngày 26/9 tại Hội trường UBND xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức. Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Được biết, trước đó, vào sáng 22/8, huyện Mỹ Đức (Hà Nội), huyện Mỹ Đức đã tổ chức đấu giá thành công 11 lô đất ở tại thôn Tiên Mai, xã Hương Sơn. Diện tích các lô từ 104 - 126 m2/lô, giá khởi điểm 5,4 triệu đồng/m2.



Kết quả, tổng giá trị thu về hơn 36,3 tỷ đồng, chênh so với giá khởi điểm là hơn 29,5 tỷ đồng. Trong đó, thửa số 01 có giá trúng cao nhất là 32,97 triệu đồng/m2, chênh so với giá khởi điểm là 27,6 triệu đồng/m2. Thửa đất số 11 có giá trúng là 25,370 triệu đồng/m2, chênh so với giá khởi điểm là 20 triệu đồng/m2.