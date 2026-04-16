Một khách hàng tại Nghệ An trúng Vietlott gần 15 tỷ đồng

Theo Thúy Hạnh | 16-04-2026 - 22:00 PM | Smart Money

Sau khi trừ thuế, người trúng thưởng thực nhận gần 13,5 tỷ đồng.

Vietlott vừa thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng ngày 15/04/2026 đối với sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45.

Theo đó, hệ thống đã xác định 01 khách hàng trúng giải Jackpot với giá trị 14.929.490.000 đồng. Vé trúng thưởng được phát hành tại tỉnh Nghệ An.

Với mức trúng thưởng này, theo quy định hiện hành, người trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% đối với phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế, số tiền thực nhận của khách hàng ước tính còn khoảng hơn 13,4 tỷ đồng.

Theo quy định của Vietlott, người trúng thưởng cần mang theo vé trúng thưởng hợp lệ và giấy tờ tùy thân đến các chi nhánh của Vietlott để làm thủ tục lĩnh thưởng. Thời hạn lĩnh thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn này, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng và giải thưởng sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với các giải thưởng giá trị lớn như Jackpot, việc chi trả được thực hiện qua hình thức chuyển khoản ngân hàng sau khi hoàn tất xác minh vé và hồ sơ, nhằm đảm bảo an toàn và minh bạch trong quá trình trả thưởng.

Mega 6/45 là sản phẩm xổ số tự chọn, trong đó người chơi lựa chọn 6 số từ 01 đến 45 để tham gia dự thưởng. Giải Jackpot được tích lũy qua các kỳ quay số cho đến khi có người trúng thưởng.

Mức trúng thưởng Jackpot cao nhất của sản phẩm này tại Việt Nam từng được ghi nhận vào cuối năm 2021, với giá trị hơn 303 tỷ đồng. Đây là mức tích lũy lớn nhất của dòng sản phẩm này kể từ khi được triển khai, sau nhiều kỳ quay liên tiếp không có người trúng thưởng.


