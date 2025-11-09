Một kho báu nghìn năm tuổi của nhân loại vừa lần đầu lộ diện

Gần như toàn bộ bộ sưu tập kho báu của Vua Tutankhamun, với hơn 4.500 hiện vật, đã được trưng bày cùng nhau lần đầu tiên kể từ khi lăng mộ của vị Pharaoh trẻ tuổi này được phát hiện vào năm 1922.

Kho báu hơn 4.500 hiện vật hội tụ

Hàng nghìn du khách đã đổ về Bảo tàng Ai Cập Lớn vào thứ Ba (4/11) khi gần như toàn bộ bộ sưu tập kho báu của Vua Tutankhamun - hơn 4.500 hiện vật - được trưng bày cùng nhau lần đầu tiên kể từ khi lăng mộ của vị Pharaoh trẻ tuổi này được phát hiện vào năm 1922.

Được quản lý và bảo tồn trong gần hai thập kỷ, bộ sưu tập này đã được công bố cho công chúng hai ngày sau buổi lễ khai trương hoành tráng của bảo tàng vào thứ Bảy (1/11).

Lần đầu tiên Bộ sưu tập Vua Tut được trưng bày tại Bảo tàng Lớn Ai Cập

Trong một sảnh chính rộng lớn, ánh sáng mờ ảo trải dài bốn tầng, du khách chiêm ngưỡng những cỗ xe ngựa, đồ gia dụng, đồ trang sức nạm ngọc và, ở trung tâm, là chiếc mặt nạ vàng mang tính biểu tượng của Tutankhamun.

Chiếc mặt nạ được bao quanh bởi các vật dụng cá nhân, công cụ mạ vàng, đồ gia truyền và các bức tượng dùng trong tang lễ.

Một căn phòng liền kề trưng bày hai công chúa nhỏ đã được ướp xác, là con gái của Tutankhamun qua đời trước khi sinh, đây cũng là lần đầu tiên được trưng bày công khai.

Tutankhamun qua đời ở tuổi 18 hoặc 19 vào khoảng năm 1323 đến 1324 TCN. Các nghiên cứu di truyền và X-quang cho thấy nguyên nhân cái chết của ông là do bệnh sốt rét kết hợp với rối loạn xương.

Ông được ướp xác và chôn cất tại Thung lũng các vị Vua ở Luxor bên trong ba quan tài lồng vào nhau, chiếc nhỏ nhất nặng 110kg, tất cả được đặt bên trong bốn điện thờ mạ vàng giống như búp bê Matryoshka.

Trong khi các quan tài hiện đã được đưa về bảo tàng, xác ướp của ông vẫn được giữ lại ở Luxor.

Công trình lớn của Ai Cập

Du khách cũng có thể chiêm ngưỡng Tàu Mặt trời Khufu, được mô tả là hiện vật gỗ lâu đời nhất và lớn nhất trong lịch sử nhân loại, trong khi một chiếc thuyền mặt trời thứ hai đang được phục chế.

Những chiếc thuyền tang lễ 4.600 năm tuổi này, được làm từ gỗ tuyết tùng và keo, có mục đích chở nhà vua sang thế giới bên kia.

Tàu Mặt trời Khufu

Chiếc đầu tiên, dài 43,5 mét, được phát hiện vào năm 1954 ở chân Đại Kim tự tháp; chiếc thứ hai sẽ sớm được trưng bày sau lớp kính trong phòng thí nghiệm phục chế trực tiếp.

Bảo tàng này, một công trình kiến trúc hoành tráng nhìn ra Cao nguyên Giza, đối lập rõ rệt với Bảo tàng Ai Cập chật chội, xây dựng từ thời thuộc địa ở trung tâm Cairo.

Ánh sáng tự nhiên lọc qua các cửa sổ hình tam giác khổng lồ, chiếu sáng cả những bức tượng khổng lồ và đồ trang sức tinh xảo từ nền văn minh cổ đại của Ai Cập.

Bảo tàng tỷ USD mới được khai trương

Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi đã chính thức khai trương bảo tàng trị giá 1 tỷ USD vào thứ Bảy trong một buổi lễ có sự tham dự của các vị vua, hoàng hậu, nguyên thủ quốc gia và các chức sắc khác.

Ai Cập hy vọng bảo tàng sẽ hồi sinh ngành du lịch và củng cố nền kinh tế của mình.

Bộ trưởng Du lịch Ai Cập Sherif Fathy kỳ vọng bảo tàng sẽ thu hút 5 triệu lượt khách du lịch hàng năm, điều này sẽ biến nó trở thành một trong những bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới. Cho đến nay, ông cho biết, bảo tàng đã đón 5.000–6.000 lượt khách mỗi ngày.

Nguồn: The Arab Weekly