Một khu vực bất động sản tại Duyên Hải Nam Trung Bộ từng “sốt nóng” rồi rơi vào “im lìm”, đến nay chỉ còn xuất hiện một điểm sáng

Thị trường bất động sản Khánh Hòa tháng 6/2024 ghi nhận sự sụt giảm ở cả lượt tìm kiếm và tin đăng. Tuy nhiên, riêng phân khúc condotel lại "ngược gió" khi lượng quan tâm tăng 16% so với tháng trước. Đây có phải là một chỉ báo của thị trường bất động

Theo dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn, trong tháng 6/2024, lượt tìm kiếm nhà đất Khánh Hòa giảm 10%, lượng tin đăng bán và cho thuê cũng giảm 5% so với tháng 5. Trong đó, Khánh Vĩnh là địa bàn có lượt tìm kiếm bất động sản giảm sâu nhất, với 28%. Những địa bàn vốn được quan tâm nhiều như Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh cũng giảm từ 14-15% so với tháng trước. Hai "điểm nóng" Cam Lâm và Cam Ranh có lượt tìm kiếm giảm lần lượt 17% và 9%. Nha Trang – thị trường trọng điểm của Khánh Hòa ghi nhận mức giảm lượt tìm kiếm thấp nhất so với phần còn lại nhưng cũng ở mức 7%.

Trong tháng 6, Khánh Sơn là địa bàn duy nhất của Khánh Hòa có lượt tìm kiếm nhà đất tăng, với mức tăng 24%. Giáp với Cam Ranh – điểm nóng bất động sản Khánh Hòa, trong khi giá đất còn rất rẻ, nên trong nhiều đợt sốt đất, giới đầu tư cũng mở rộng địa bàn tìm kiếm sang Khánh Sơn. Hiện tại, khi thị trường nhiều khu vực trầm lắng, việc Khánh Sơn có lượng quan tâm tăng có thể bắt nguồn từ động thái tìm kiếm đất giá rẻ của những nhà đầu tư vốn nhỏ, tranh thủ thị trường chững giá, tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Theo dữ liệu của đơn vị này, giá đất Khánh Sơn, Khánh Hòa những khu vực xa trung tâm, vùng núi chỉ dao động từ 1-2 triệu/m2; giá đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm chỉ từ 50-100 nghìn đồng/m2, thậm chí thấp hơn. Những lô đất gần thị trấn, hay mặt đường mới có giá trên 10 triệu đồng/m2.

Xét theo loại hình, hầu hết các loại hình nhà đất tại Khánh Hòa đều sụt giảm mức độ quan tâm. Trong đó, các loại đất bán giảm mạnh nhất với 13%, đất dự án giảm 16%. Lượt tìm kiếm chung cư, nhà riêng Khánh Hòa trong tháng 6 cũng giảm 6%.

Lượt tìm kiếm hầu hết các loại hình bất động sản Khánh Hòa đều giảm trong tháng 6. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Đi ngược lại thị trường, condotel là phân khúc duy nhất của bất động sản nghỉ dưỡng ghi nhận lượt tìm kiếm tăng 16% so với tháng 5. Đây có thể là một chỉ báo cho sự phục hồi của thị trường bất động sản Khánh Hòa sau nhiều năm trầm lắng, khi lượng khách du lịch đang phục hồi và thị trường đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất. Theo dữ liệu tin đăng của Batdongsan.com.vn, giá condotel tại Khánh Hòa phổ biến ở mức 35-50 triệu đồng/m2, tập trung chủ yếu ở Nha Trang.



Không chỉ riêng thị trường nhà đất bán, trong tháng 6 vừa qua, đất đấu giá tại Khánh Hòa cũng ế ẩm. Theo đó, trong tháng 6, Khánh Hòa tổ chức bán đấu giá nhiều khu đất có vị trí đắc địa ở trung tâm TP. Nha Trang, tuy nhiên theo thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, đến nay vẫn chưa có người mua dù đã nhiều lần thông báo bán đấu giá.

Xét về khu vực, thị trường bất động sản Cam Lâm trong tháng 5, lượt tìm kiếm bất động sản Cam Lâm giảm khoảng 4% so với tháng 4 thì sang tháng 6, lượt tìm kiếm giảm 17%. Nhìn chung trong nửa đầu năm nay, thị trường Cam Lâm vẫn khá im ắng. Loại hình bất động sản nghỉ dưỡng tại đây gần như không có tiến triển giao dịch trong suốt thời gian dài.

Nguồn cung đăng bán bất động sản Cam Lâm không nhiều và giảm so với thời điểm đầu năm với gần 200 bất động sản đăng bán, chủ yếu là đất nền, biệt thự và các lô đất lẻ khu vực đầm Thủy Triều hoặc các xã Cam Hải Đông, Cam Đức, Cam Hải Tây…

Tại thị trường bất động sản Cam Ranh, sau khi vụt sáng trong tháng 4 thì cả tháng 5 và tháng 6, lượt tìm kiếm bất động sản Cam Ranh đều sụt giảm. Trong tháng 6, mức độ quan tâm với thị trường bất động sản địa bàn này giảm khoảng 9% so với tháng 5. Lượng tin đăng bán bất động sản Cam Ranh cũng khá ít ỏi với một số lô đất lẻ đang bán trên thị trường. Đáng chú ý, lượt tìm kiếm bất động sản cho thuê tại Cam Ranh ghi nhận mức tăng vọt lên tới 65% so với tháng trước.

Thị trường bất động sản Nha Trang là địa bàn ghi nhận lượt tìm kiếm giảm thấp nhất so với các địa bàn khác với 7% trong tháng 6/2024. Lượt tìm kiếm nhà đất cho thuê tại Nha Trang cũng giảm khoảng 11% so với tháng 5.

Bất động sản Nha Trang đã chạm cản tăng trưởng sau nhiều năm, nguồn cung mới cạn kiệt và giá ở ngưỡng cao. Các tin đăng bán nhà ở Nha Trang giá 2 đến 3 tỷ nguồn cung không nhiều. Trong khi mua bán nhà đất tại Nha Trang giá 300-500 triệu vẫn được quan tâm nhưng gần như không có tin đăng bán. Trên Batdongsan.com.vn, đây vẫn là thị trường có cơ cấu nguồn cung lớn nhất tại Khánh Hòa, với 3600+ tin đăng bán ở các loại hình, phân khúc.

Như vậy, trong tháng 6/2024, thị trường bất động sản Khánh Hòa ghi nhận sự sụt giảm ở cả lượt tìm kiếm và lượng tin đăng bán. Sự sụt giảm này diễn ra trên diện rộng, ở hầu hết các thị trường, ngoại trừ Khánh Sơn, một thị trường vùng sâu vùng xa của Khánh Hòa với giá đất còn rất rẻ.