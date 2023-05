Một khu vực có loạt hạ tầng trọng điểm, thị trường BĐS ít xảy ra tình trạng sốt ảo, mặt bằng giá thấp, được dự báo còn nhiều dư địa tăng trưởng

Trong báo cáo tuần của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, thời gian gần đây, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã nhận nhiều quan tâm, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng. Theo kế hoạch, đến năm 2030 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ có 760 km đường cao tốc, đến năm 2050 là 1.180 km đường cao tốc. Trong vòng 4 năm tới, khu vực này sẽ có thêm cầu Rạch Miễu 2, Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền, cầu Đình Khao qua sông Cổ Chiên và cầu Đại Ngãi nối đôi bờ sông Hậu với tổng mức đầu tư hơn 20 nghìn tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, đồng bằng sông Cửu Long hoàn thành và đưa vào khai thác theo quy mô giai đoạn một (4 làn xe) với tổng chiều dài 171 km gồm các đoạn tuyến cao tốc Bến Lức - Trung Lương (40 km), Trung Lương - Mỹ Thuận (51 km), Cao Lãnh - Lộ Tẻ (29 km) và Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (51 km).

Những tuyến cao tốc trên ngoài tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế còn góp phần thúc đẩy, tạo “cú hích” cho thị trường bất động sản các tỉnh khu vực miền Tây phát triển.

Thời gian qua, thị trường bất động sản khu vực miền Tây phát triển tương đối ổn định, ít xảy ra tình trạng sốt ảo, mặt bằng giá thấp, còn nhiều dư địa tăng trưởng trong tương lai.

Trong khi đó, giá bất động sản tại TP.HCM và khu Đông thành phố, trong đó có Bình Dương, Đồng Nai... đã quá cao, quỹ đất gần như đã được lấp đầy.

Khi khoảng cách không còn là vấn đề cần cân nhắc, thì xu hướng dịch chuyển tới các thị trường mới lân cận - các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, có quy hoạch bài bản với đầy đủ cơ sở hạ tầng tiện ích hiện đại, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng là tất yếu. Hơn thế nữa, với tầm nhìn quy hoạch và hạ tầng giao thông ngày càng được chú trọng đầu tư, thu hút lượng lớn đầu tư về kinh doanh, dịch vụ từ trong và ngoài nước, tốc độ đô thị hóa nhanh cùng với sự tăng trưởng của du lịch thu hút lượng lớn dân cư cơ học đến, mật độ dân cư ngày càng tăng. Vì vậy nhu cầu về nhà ở ngày càng lớn.

Đặc biệt là Cần Thơ, giá đất chưa bằng một nửa so với các thành phố tương đồng là Hải Phòng, Đà Nẵng.

Hàng loạt các dự án trọng điểm đã được phê duyệt hoặc trong giai đoạn chuẩn bị và hoàn thiện thủ tục ban đầu sẽ khởi công trong thời gian tới và các dự án cao tốc trọng điểm đã, đang triển khai và hoàn thiện sẽ tạo nên tuyến cao tốc trục dọc miền Tây đi qua TP Cần Thơ. Ngoài ra, các dự án đường Vành đai phía Tây kết nối với các tuyến giao thông quan trọng của quốc gia và của vùng ĐBSCL như quốc lộ 91, quốc lộ 61C, quốc lộ 1 tạo nên hệ thống giao thông liên hoàn, giúp việc vận chuyển hàng hóa, hành khách giữa TP với các tỉnh lân cận được thuận lợi, nhanh chóng và an toàn.

Đặc biệt, dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ khi hoàn thành, kết nối với tuyến TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, thời gian từ Sài Gòn về Tây Đô chỉ còn 2 tiếng.

Với số lượng dự án còn hạn chế, đặc biệt là dự án chung cư. Nhà đầu tư tham gia vào thị trường ở thời điểm này sẽ có lợi thế giá đầu vào có dư địa tăng mạnh cùng với động lực từ các dự án hạ tầng giao

thông trọng điểm.

Lực đẩy từ tốc độ đô thị hóa Cần Thơ

Trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện nay có khoảng 80 dự án khu dân cư, khu đô thị mới, nhà ở xã hội đã, đang và sắp triển khai; trong đó, có những dự án với diện tích trên dưới 100ha được quy hoạch, đầu tư bài bản, hiện đại, nguồn cung khả năng được khơi thông nhưng số lượng không nhiều, tuy nhiên, sẽ được cải thiện hơn so với 5 tháng đầu năm 2023.

Nhu cầu về nhà ở tiếp tục tăng trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế ổn định, tốc độ đô thị hoá của TP Cần Thơ cao trên 70% và rất chú trọng vào phát triển hạ tầng giao thông – xã hội trong thời gian qua cũng như sắp tới.

Chỉ số giá có thể đi ngang hoặc tăng nhẹ do độ ngấm của các Chính sách chính sách từ Chính phủ, Bộ ban ngành, động thái tích cực từ việc giảm lãi suất của các ngân hàng cùng với niềm tin của khách hàng, nhà đầu tư dần được khôi phục.

Các sản phẩm nhà ở thực phù hợp với túi tiền sẽ được đón nhận. Phân khúc căn hộ thương mại ở trung tâm các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy có thể sẽ thu hút khách hàng khi giá đất nền, giá nhà phố ở các quận này đã tăng cao trong các năm vừa qua.

Cùng với tốc độ đô thị hóa, hệ thống hạ tầng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng, thu nhập của người dân được cải thiện, giá bất động sản tăng lên, hoàn toàn phù hợp với nguyên lý kinh tế,

thị trường. Lịch sử cũng cho thấy, quy hoạch hạ tầng và nơi nào có hệ thống hạ tầng giao thông phát triển, có hướng mở trong quy hoạch, thì giá trị BĐS nơi đó thường tăng mạnh.

Tuy nhiên, thực tế trong thời gian qua, giá bất động sản tại một số địa phương tăng bất hợp lý, gấp nhiều lần so với giá trị đầu tư thực tế, vượt xa tốc độ tăng trưởng thu nhập của đại đa số người dân.

Do đó, để thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, thông tin về quy hoạch, hạ tầng tại các địa phương cần được công khai, minh bạch. Chừng nào những thông tin này vẫn mang nặng tính đồn đoán, tạo cơ hội cho việc thổi giá bất động sản. Hệ lụy giá nhà chưa đến tay người dân đã bị thổi lên rất cao còn tiếp tục xảy ra.