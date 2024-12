Một làn sóng mới sắp "đổ bộ" vào năm 2025: Không thể dự đoán thế giới tương lai sẽ ra sao

Sau thế hệ Alpha, một thế hệ mới sẽ bắt đầu xuất hiện từ ngày 1/1/2025. Thế hệ Beta được dự đoán sẽ hòa mình vào thế giới công nghệ và trí tuệ nhân tạo sâu sắc hơn bất kỳ thế hệ nào trước đó.

Thế hệ Beta xuất hiện

Nếu bạn vừa mới biết đến Thế hệ Alpha, hãy chuẩn bị tinh thần cho một làn sóng trẻ em mới sắp "ra mắt" vào ngày 1/1 sắp tới.

Ngày bắt đầu và kết thúc của các thế hệ có thể khá mơ hồ, nhưng Thế hệ Beta sẽ tiếp tục được sinh ra cho đến khoảng năm 2039. Trước họ, Thế hệ Alpha kéo dài từ năm 2010 đến năm 2024, Thế hệ Z từ khoảng năm 1996 đến năm 2010, và thế hệ Y (Millennials) từ năm 1981 đến năm 1996.

Sự phân chia tương đối của các thế hệ (Ảnh: eDigital).

Thế hệ sắp tới "sẽ thừa hưởng một thế giới đang vật lộn với những thách thức xã hội lớn" , nhà nhân khẩu học kiêm nhà tương lai học Mark McCrindle viết trong một bài đăng trên blog. "Với biến đổi khí hậu, sự dịch chuyển dân số toàn cầu và đô thị hóa nhanh chóng ở vị trí hàng đầu, tính bền vững sẽ không chỉ là một sở thích mà là một kỳ vọng."

Nếu bạn đang cảm thấy chóng mặt, bạn không đơn độc.

"Cách đây không lâu, chúng ta vẫn đang nói về Millennials như những đứa trẻ" , Jason Dorsey (nhà nghiên cứu thế hệ và tác giả của cuốn "Zconomy: How Gen Z Will Change the Future of Business — and What to Do About It" ) cho biết.

Thời đại Beta sẽ ra sao?

Dorsey nói rằng Thế hệ Beta sẽ bắt đầu cuộc sống của họ rất khác so với những người thuộc Thế hệ Alpha. Là con của những người thuộc thế hệ Y trẻ tuổi và thế hệ Z lớn tuổi hơn, họ sẽ được sinh ra trong một thế giới hậu đại dịch hoàn toàn. Nhiều người trong số họ sẽ sống đến thế kỷ 22.

Gen Beta có thể sẽ gắn bó với các thiết bị thông minh và trí tuệ nhân tạo theo cách mà các thế hệ trước chưa từng có, theo Dorsey. Giống như Thế hệ Alpha, họ sẽ dựa vào chúng để giải quyết các vấn đề.

Họ cũng có thể sẽ lớn lên với biến đổi khí hậu như một thực tế thảm khốc với những hậu quả trực tiếp hơn đối với cuộc sống của họ. Khi trưởng thành, họ sẽ thấy các nhà lãnh đạo thuộc thế hệ Y và Thế hệ Z đối mặt với chuyện này.

"Chúng ta có thể sẽ có Thế hệ Z là các quan chức được bầu chọn khi Thế hệ Beta đủ tuổi để bỏ phiếu" , Dorsey nói. "Biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục là một vấn đề thực sự lớn đối với họ."

Giống như Thế hệ Z và Thế hệ Alpha, Thế hệ Beta sẽ lớn lên cùng với mạng xã hội, mặc dù vẫn chưa biết các phương tiện đó sẽ phát triển như thế nào trong hơn một thập kỷ tới. Nhưng các chuyên gia khác dự đoán rằng các bậc cha mẹ thuộc Thế hệ Z có thể chọn cách bảo vệ con cái của họ khỏi việc "trực tuyến kinh niên", một khuôn mẫu đã được dùng để định nghĩa Thế hệ Alpha.

Những đứa trẻ Gen Beta sẽ sống trong một thế giới như thế nào? (Ảnh minh hoạ)

Trong khi các bậc cha mẹ thuộc thế hệ Y lớn tuổi có xu hướng tích hợp công nghệ vào cuộc sống của con cái thuộc Thế hệ Alpha, McCrindle viết rằng các bậc cha mẹ thuộc Thế hệ Z có thể có cách tiếp cận khác với con cái thuộc Thế hệ Beta trong tương lai của họ.

"Thế hệ Z biết rõ hơn về cả mặt tích cực và thách thức đi kèm với việc sử dụng mạng xã hội từ khi còn nhỏ" , McCrindle viết. "Là thế hệ cha mẹ am hiểu công nghệ nhất, Thế hệ Z thấy được lợi ích của công nghệ và thời gian sử dụng màn hình, nhưng đồng thời họ cũng thấy được mặt trái của nó và đang phản đối công nghệ cũng như độ tuổi mà con cái họ tiếp cận và tham gia với nó."

Trong vài năm qua, Thế hệ Alpha đã tạo dựng định kiến là "những đứa trẻ iPad", tiêu thụ nội dung vô nghĩa trên mạng xã hội và phổ biến một loạt các cụm từ khó hiểu.

Dán nhãn thế hệ có hữu ích không?

Với tốc độ phát triển của thế giới hiện nay, việc phân loại một nhóm tuổi 15 năm dưới một nhãn dán đang trở thành một thách thức, Dorsey nói.

Ông thấy giá trị của việc đặt tên cho các thế hệ khi xác định một nhóm người đều bị ảnh hưởng bởi một sự kiện hoặc thời điểm nổi bật. Đối với thế hệ Millennials, sự kiện quan trọng đó là vụ 11/9 (đối với người Mỹ) và đối với Thế hệ Z toàn cầu là đại dịch. Còn quá sớm để dự đoán những sự kiện đó sẽ là gì đối với Thế hệ Alpha và Thế hệ Beta.

Nhưng có những hạn chế đối với nhãn dán thế hệ, một số nhà nghiên cứu đã lưu ý.

Trung tâm Nghiên cứu Pew cho biết vào năm 2023 rằng họ sẽ chủ yếu ngừng sử dụng nhãn dán thế hệ trong nghiên cứu của mình, một phần viết rằng sự khác biệt về nhân khẩu học như chủng tộc và giai cấp là những yếu tố lớn hơn trong việc quyết định điểm chung của một nhóm.

"Bằng cách chọn không sử dụng các nhãn dán thế hệ tiêu chuẩn khi chúng không phù hợp, chúng ta có thể tránh củng cố các khuôn mẫu có hại hoặc đơn giản hóa trải nghiệm sống phức tạp của mọi người" , các nhà nghiên cứu của Pew viết.

Dorsey đồng ý, nói rằng chúng ta có thể nhìn lại thế hệ Millennials hoặc hướng tới Thế hệ Alpha và Thế hệ Beta, để tìm kiếm các xu hướng bao quát. Nhưng việc duy trì quan điểm riêng là rất quan trọng.

"Nhãn dán thế hệ rất hữu ích miễn là bạn hiểu được những hạn chế của chúng" , ông nói. "Chúng tôi nghĩ rằng chúng thực sự hữu ích để có một khởi đầu thuận lợi, để tạo ra sự hiểu biết chung hơn. Nhưng sau tất cả, chúng ta vẫn là những cá nhân."

Nguồn: NBC News