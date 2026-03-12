Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một lãnh đạo cấp cao công ty chứng khoán xin từ nhiệm

12-03-2026 - 14:38 PM | Thị trường chứng khoán

Lý do từ nhiệm vị này đưa ra là công việc cá nhân nên không thể sắp xếp thời gian thực hiện quyền và trách nhiệm của Thành viên HĐQT độc lập.

CTCP Chứng khoán T-Cap (mã: TVB) đã công bố việc nhận được đơn từ nhiệm của ông Lê Văn Cường - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2025-2028.

Đơn từ nhiệm của ông Cường sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 18/4 tới. Ngày 20/3, công ty chứng khoán này sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông dự họp.

Cũng liên quan đến vấn đề nhân sự, vừa qua công ty chứng khoán này đã miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Ngô Long Giang kể từ ngày 04 tháng 03 năm 2026. Ông Ngô Long Giang có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang phụ trách, giấy tờ tài liệu, công cụ làm việc cho các cá nhân/ Phòng ban liên quan theo phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Người ký quyết định là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hằng. Hiện công ty chưa công bố người thay thế ông Giang.

Đây là tổng giám đốc thứ 5 của Chứng khoán T-Cap trong chưa đầy 3 năm qua.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2025, Chứng khoán T-Cap ghi nhận gần 91 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm 51% so với năm 2024. Kết quả, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 21 tỷ đồng, giảm 83%.

Tuệ Giang

Nhịp sống thị trường

