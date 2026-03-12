Cổ phiếu Novaland "có biến"

Dù vậy, so với vùng đỉnh ngắn hạn hơn 18.000 đồng/cổ phiếu thiết lập vào tháng 8 năm ngoái, thị giá NVL hiện vẫn thấp hơn khoảng 34%.

Diễn biến tăng mạnh của cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh CTCP Diamond Properties đăng ký bán ra 2,157 triệu cổ phiếu NVL với mục đích cân đối danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 13/3 đến 10/4/2026 thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch hoàn tất, Diamond Properties sẽ giảm lượng sở hữu tại Novaland từ gần 171,4 triệu cổ phiếu, tương đương 7,679% vốn điều lệ, xuống còn hơn 169,2 triệu cổ phiếu, tương đương 7,582% vốn điều lệ.

Trong giai đoạn từ 29/1 đến 27/2/2026, tổ chức này cũng từng đăng ký bán ra đúng số lượng 2,157 triệu cổ phiếu NVL. Tuy nhiên, sau khi kết thúc thời gian giao dịch, Diamond Properties không bán ra cổ phiếu nào do thay đổi kế hoạch.

Theo công bố, ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT Novaland – hiện là người quản lý doanh nghiệp của Diamond Properties và đang trực tiếp sở hữu hơn 96,7 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 4,335% vốn điều lệ.

Trước đó, ngày 31/12/2025, Novaland đã phát hành gần 164 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ trị giá hơn 2.577 tỷ đồng. Trong đợt phát hành này, Diamond Properties nhận gần 7,1 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoản nợ được hoán đổi khoảng 112 tỷ đồng. Số cổ phiếu phát hành thêm này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế năm 2025 Novaland ghi nhận 6.965 tỷ đồng doanh thu thuần, chủ yếu đến từ hoạt động bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm, Aqua City, Sunrise Riverside và Palm City. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.819 tỷ đồng, phần lớn nhờ khoản lãi đột biến trong quý cuối năm, qua đó đảo chiều đáng kể so với mức lỗ gần 4.400 tỷ đồng của năm trước.