Quỹ bạc lớn nhất thế giới liên tiếp "xả hàng", gần 400 tấn rời kho trong thời gian ngắn

Theo cập nhật mới nhất, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý bán ra hơn 115 tấn bạc trong phiên 11/3, qua đó nối dài chuỗi “xả hàng” lên phiên thứ 6 liên tiếp (kể từ phiên 4/3).

Tổng cộng sau 6 phiên, SLV đã bán ròng 395 tấn bạc. Hiện tại, quỹ này còn nắm giữ gần 15.540 tấn bạc, tương đương quy mô 42,4 tỷ USD.

SLV có động thái liên tiếp bán ròng kể từ sau phiên giá bạc giảm sốc hơn 8% về dưới mốc 82 USD/oz (3/3). Cập nhật tới phiên sáng 12/3, giá bạc hồi phục lên 84,8 USD/oz, tương ứng tăng khoảng 3,3% sau khoảng 1 tuần.

Giới đầu tư lo ngại rằng việc giá dầu leo thang gần đây trong bối cảnh xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran sẽ làm gia tăng áp lực lạm phát trên toàn cầu, nhất là ở Mỹ, nơi lạm phát nền đang ở mức cao.

Mối lo này làm suy yếu các kỳ vọng về việc Fed hạ lãi suất trong năm nay, theo đó đưa USD tăng giá và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng, gây áp lực mất giá lên kim loại quý.

Thực tế, chỉ số DXY đã bật tăng sau khi số liệu báo cáo ngày 11/3 từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy lạm phát ở nước này tiếp tục cách xa mục tiêu 2% của FED.

Báo cáo này cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 0,3% so với tháng trước, cao hơn với mức tăng 0,2% của tháng 1 và phù hợp với dự báo. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, CPI tháng 2 tăng 2,4%, cũng là một mức tăng phù hợp với dự báo.

Bên cạnh đó, giới đầu tư trên thị trường kim loại quý cũng sẽ dồn sự chú ý vào dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, nổi bật trong số đó là chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) vào thứ Sáu, PCE được xem là thước đo lạm phát được Fed đặc biệt theo dõi.﻿

Ngoài ra, thị trường đang hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo của Fed, dự kiến diễn ra trong hai ngày 17-18/3. Ở thời điểm hiện tại, phần lớn dự báo nghiêng về khả năng ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới sẽ tiếp tục giữ nguyên mặt bằng lãi suất.

