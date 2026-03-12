Chủ tịch HĐQT bị khởi tố, cổ phiếu vẫn "bốc đầu" kịch trần 3 phiên liên tiếp

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VCG của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) bất ngờ hút mạnh dòng tiền. Thị giá cổ phiếu này nhuộm “sắc tím” lên mốc 22.750 đồng/cp, đánh dấu phiên tăng trần thứ 3 liên tiếp. Tại thời điểm 10h30p sáng 12/3, có tới 6,7 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 150 tỷ đồng.

Vốn hóa thị trường VCG tăng lên 14.700 tỷ đồng.﻿

Cổ phiếu VCG nhanh chóng hồi phục sau cú giảm sàn trong phiên 9/3, thời điểm thị trường phản ứng mạnh trước thông tin hai lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp bị bắt tạm giam.

Cụ thể, ngày 7/3, Vinaconex cho biết đã nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an liên quan đến việc khởi tố và bắt tạm giam hai lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, hai cá nhân bị bắt tạm giam gồm ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Vinaconex và ông Dương Văn Mậu – Phó Tổng Giám đốc Vinaconex.

Thông tin từ Vinaconex cho biết, ông Nguyễn Hữu Tới bị bắt với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng , trong đó có hành vi đưa tiền cho chủ đầu tư nhằm được tạo điều kiện trúng thầu. Trong khi đó, ông Dương Văn Mậu bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng .

Trước đó, Vinaconex đã thực hiện thay đổi vị trí lãnh đạo cao nhất tại doanh nghiệp. Ngày 13/2, HĐQT công ty đã thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Tới , đồng thời bổ nhiệm ông Trần Đình Tuấn đảm nhiệm vị trí này.﻿

Trong lĩnh vực xây dựng, Vinaconex là một trong những doanh nghiệp lớn tại Việt Nam và từng thu hút sự chú ý khi tham gia liên danh Vietur , đơn vị trúng gói thầu hơn 35.000 tỷ đồng thi công, lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành , dự án do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.

Liên quan đến chủ đầu tư dự án này, mới đây Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Vũ Thế Phiệt , Chủ tịch HĐQT ACV và ông Nguyễn Tiến Việt – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc. Theo văn bản, hai bị can bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến việc nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.