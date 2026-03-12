Một "cá mập" mua gần 7 tấn vàng chỉ trong 2 ngày

Theo dữ liệu cập nhật từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục mua vào 3,71 tấn vàng trong ngày 11/3. Đây là phiên mua ròng thứ 2 liên tiếp sau chuỗi “xả hàng” 5 ngày trước đó. Sau 2 phiên, quỹ đã mua ròng tổng cộng 6,6 tấn vàng. Hiện tại, SPDR đang nắm gần 1.077 tấn vàng.

SPDR trở lại mua mạnh trong bối cảnh giá vàng biến động giằng co trong vùng 5.100-5.200 USD/oz. Dữ liệu từ sàn Kitco cho thấy, giá vàng giao ngay phiên sáng 12/3 tiếp đà giảm về vùng 5.152 USD/oz. Đây được xem là một nhịp điều chỉnh cần thiết sau khi vàng đã tăng trưởng nóng hơn 20% kể từ đầu năm 2026.

Đồng USD tiếp tục tăng giá mạnh có thể làm suy yếu nhu cầu nắm giữ kim loại quý. Phiên sáng 12/3, chỉ số Dollar Index (DXY) tiếp đà tăng lên gần 99,5 điểm, mức cao nhất kể từ cuối tháng 11 năm ngoái.

Chỉ số DXY tăng giá sau khi số liệu báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy lạm phát ở nước này tiếp tục cách xa mục tiêu 2% của FED (báo cáo ngày 11/3).

Báo cáo này cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 0,3% so với tháng trước, cao hơn với mức tăng 0,2% của tháng 1 và phù hợp với dự báo. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, CPI tháng 2 tăng 2,4%, cũng là một mức tăng phù hợp với dự báo.

Ngày thứ Sáu tuần này, Bộ Thương mại Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng. Cuộc họp sắp tới của Fed sẽ diễn ra vào ngày 17-18/3. Giới phân tích hiện dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong lần họp này.

Chiến lược gia Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định với hãng tin Reuters: “Thị trường vàng dường như đang giằng co giữa một bên là nhu cầu phòng ngừa rủi ro do chiến tranh và một bên là mối lo về lãi suất cao hơn lâu hơn”.

Mặc dù đang chịu áp lực từ USD, nhưng vàng vẫn chưa mất đi vị thế là kênh trú ẩn an toàn tuyệt đối. Căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông với những diễn biến mới đang đóng vai trò là "vùng đệm" ngăn cản đà giảm sâu của giá vàng.

Nếu xung đột lan rộng gây gián đoạn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, đẩy giá năng lượng lên cao, vàng có thể sẽ kích hoạt một đợt tăng trưởng mới để hướng tới mục tiêu 5.500 USD/ounce như dự báo của một số tổ chức tài chính lớn.﻿