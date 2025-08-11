Một liên danh muốn chi 65.000 tỷ xây metro nối TP HCM với sân bay lớn nhất Việt Nam

Sân bay Long Thành giai đoạn I hiện đang được xây dựng những hạng mục cuối cùng. Ảnh: VGP

Vừa qua, CTCP Đầu tư hạ tầng DonaCoop và Tập đoàn VinaCapital vừa có văn bản gửi HĐND và UBND tỉnh Đồng Nai về việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nối dài metro số 1 TP HCM kết nối với sân bay Long Thành (dự án trọng điểm quốc gia có tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ USD) nhằm phát triển mô hình đô thị thông minh TOD (Transit - Oriented Development).

Liên danh này cho biết, vào tháng 6, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản ủng hộ việc nghiên cứu dự án kéo dài tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tới trung tâm hành chính mới của tỉnh, cũng như mở nhánh vào nội ô TP Biên Hòa cũ và kết nối đến sân bay Long Thành. Sau đó, các nhà đầu tư cũng đã làm việc với các sở ngành liên quan để tiến hành khảo sát hiện trạng tuyến, hướng tuyến, quỹ đất dự kiến làm TOD và nghiên cứu các bước thực hiện.

Ngoài ra, liên danh đang trong quá trình đàm phán với những đơn vị tư vấn trong và ngoài nước có kinh nghiệm và chuyên môn kỹ thuật cao trong nghiên cứu, thiết kế và phát triển metro.

Vì vậy, liên danh đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai cho phép tham gia lập và trình duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và phát triển mô hình đô thị thông minh TOD. Dự án cũng được kiến nghị thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), dưới hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Metro có tổng vốn đầu tư khoảng 65.000 tỷ đồng

Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) hiện đang được nghiên cứu nối dài về sân bay Long Thành - Ảnh: T.T.D

Theo liên danh, về quy mô, dự án đề xuất sẽ có tổng chiều dài ước tính khoảng 38,5 km, bao gồm 3 đoạn. Trong đó, đoạn từ ga S0 đến trung tâm hành chính mới của tỉnh dài khoảng 6,5 km; đoạn từ trung tâm hành chính mới của tỉnh đến sân bay Long Thành dài khoảng 27 km. Ngoài ra, đoạn từ trung tâm hành chính mới của tỉnh đến đường trục trung tâm TP Biên Hòa tại phường Thống Nhất dài khoảng 5 km.

Tổng vốn đầu tư dự kiến cho dự án là khoảng 65.000 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng), được sử dụng 100% vốn tư nhân của liên danh và đối tác của liên danh.

Thời gian triển khai xây dựng hoàn thành dự án metro số 1 TP HCM nối sân bay Long Thành dự kiến từ 4 - 6 năm, kể từ khi nhận bàn giao mặt bằng.

Tập đoàn DonaCoop là đơn vị hoạt động đa ngành nghề. Trong đó, Tập đoàn chú trọng phát triển đô thị, xây dựng hạ tầng, trồng trọt, chăn nuôi, khai thác khoáng sản tại Đồng Nai, với hàng loạt dự án lớn như Khu đô thị Long Hưng, Công viên Vĩnh Hằng...

Trong khi đó, VinaCapital hiện là tập đoàn đầu tư và quản lý tài sản hàng đầu tại Việt Nam, với nhiều dự án đầu tư. Trên thực tế, tập đoàn đang quản lý các quỹ mở, quỹ ETF, tài khoản ủy thác, quỹ đầu tư nội địa phục vụ nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Sân bay Long Thành có thể sẽ gia nhập CLB sân bay 100 triệu khách

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: ACV

Dự án sân bay Long Thành xây trên diện tích 5.000 ha với tổng mức đầu tư ước tính hơn 16 tỷ USD. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam. Trong đó, giai đoạn I sân bay dự kiến khai thác từ năm 2026, phục vụ 25 triệu lượt khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Mới đây, theo báo cáo "Sự trỗi dậy của các siêu cảng hàng không" của OAG, tổ chức chuyên theo dõi, thống kê về du lịch, hàng không, cảng hàng không quốc tế Long Thành rất có thể sẽ gia nhập vào CLB sân bay 100 triệu khách trong thập kỷ tới.

Theo OAG dự báo nhiều cảng hàng không quy mô lớn đang được xây dựng ở châu Á rất có thể sẽ gia nhập CLB sân bay 100 triệu khách trong thập kỷ. Nhóm này sẽ có Terminal 5 của sân bay Changi (Singapore), sân bay quốc tế Hong Kong, Suvarnabhumi (Thái Lan), Incheon (Hàn Quốc), sân bay Manila mới (Philippines) và sân bay Long Thành (Việt Nam).