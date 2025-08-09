Thói quen chờ đèn đỏ tưởng vô hại, ai ngờ phạm luật, lỗi này nhiều người mắc phải, đặc biệt là xe máy

Theo Công an Lào Cai, trong những ngày nắng nóng, tại các đô thị thường xuyên xuất hiện tình trạng nhiều ô tô, xe máy không dừng chờ đèn đỏ đúng vị trí quy định mà tìm bóng râm để trú nắng. Có trường hợp phương tiện bất ngờ dừng giữa đường, bất chấp dòng xe đang lưu thông, hoặc tụ tập dừng cách xa vạch kẻ hàng chục mét.

Những kiểu dừng xe như vậy không chỉ gây cản trở giao thông dễ dẫn đến ùn ứ cục bộ, mà còn tiềm ẩn rủi ro tai nạn nếu xe phía sau không kịp xử lý. Đồng thời người thực hiện hành vi trên có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Điều 11 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đúng làn, phần đường và tuân thủ hệ thống báo hiệu, quy tắc giao thông đường bộ.

Tại khoản Khoản 6 của điều luật này cũng nêu rõ vạch kẻ đường là dấu hiệu phân chia làn, hướng đi, hoặc xác định vị trí dừng phương tiện. Cụ thể, tại các giao lộ có bố trí đèn tín hiệu, các phương tiện khi gặp đèn đỏ phải dừng trước vạch kẻ số G.1.12 (vạch trắng ngang đường, có kích thước bề rộng 40cm). Vì vậy, người điều khiển phương tiện bắt buộc phải dừng chờ đèn đúng vị trí quy định.

Việc dừng xe quá vạch hoặc cách xa vạch kẻ hoặc chọn điểm có bóng râm không đúng vị trí cho phép có thể gây cản trở giao thông và bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Đối với ô tô: Điểm d khoản 2 Điều 6 Nghị định 168 nêu rõ, phạt tiền từ 600-800 nghìn đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường rộng.

Trường hợp dừng đỗ xe trái quy định gây ùn tắc giao thông, người điều khiển ô tô có thể bị phạt từ 4-6 triệu đồng (điểm k khoản 5 điều 6 Nghị định 168); đồng thời tài xế bị trừ 2 điểm trên GPLX.

Đối với mô tô, xe gắn máy: Điểm d khoản 2 Điều 7 Nghị định 168 quy định, phạt tiền từ 400-600 nghìn đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm dừng xe, đỗ xe ở lòng đường gây cản trở giao thông; tụ tập từ 3 xe trở lên ở lòng đường, trong hầm đường bộ; đỗ, để xe ở lòng đường, vỉa hè trái phép.

Các chuyên gia lái xe an toàn khuyến cáo, đối với người lái ô tô, tuyệt đối không nên chọn vị trí râm mát nhưng cách xa vạch dừng để chờ đèn đỏ.

Đối với người đi xe máy, xe đạp, khi thời tiết nắng nóng gay gắt, người điều khiển nên quan sát từ xa, ước lượng khoảng cách và thời gian đến đèn tín hiệu để dừng đỗ hợp lý, tránh vi phạm quy định.

Nếu thời gian đèn đỏ còn lâu và khoảng cách đến giao lộ vẫn xa, có thể bật xi-nhan, điều khiển xe gọn vào lề phải, tìm vị trí có bóng cây râm mát để chờ. Tuy nhiên, cần tránh phanh gấp, rẽ đột ngột hoặc dừng xe gây cản trở, mất an toàn cho các phương tiện khác.