Quảng Ngãi phê duyệt dự án cầu Trà Khúc 1 gần 2.200 tỷ đồng

Sáng 9/8, UBND tỉnh Quảng Ngãi thông tin, bà Y Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Trà Khúc 1 mới.

Theo đó, cầu Trà Khúc 1 được xây dựng tại phường Nghĩa Lộ và Trương Quang Trọng (tỉnh Quảng Ngãi), thuộc dự án nhóm B. Công trình có tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, trong đó chi phí xây dựng hơn 1.836 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ năm 2025-2027. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi.

Cầu Trà Khúc 1 hiện đã xuống cấp nghiêm trọng....

Dự án có quy mô đầu tư xây dựng gồm: Công trình cầu cấp đặc biệt, thiết kế bằng thép, bê tông cốt thép , bê tông cốt thép dự ứng lực. Cầu có chiều dài hơn 577m, trong đó cầu chính (phần cầu treo dây võng) dài khoảng 522m; bề rộng 28m, tải trọng thiết kế HL 93.

Đường đầu cầu thiết kế bảo đảm đường phố chính chủ yếu, vận tốc thiết kế 60km/giờ. Trong đó, phần đường đầu cầu phía bắc bề rộng 28m, vuốt nối vào nút giao đầu tuyến; phần đường đầu cầu phía nam bề rộng từ 28-44m, vuốt nối vào nút giao cuối tuyến.

... nhiều trụ cầu bị bong tróc bê tông, trơ thép, hoen gỉ.

Đối với nút giao đầu tuyến và cuối tuyến, được tổ chức giao thông bằng đảo xuyến và điều khiển bằng vạch sơn, biển báo theo quy định. Nút giao với đường Tôn Đức Thắng là nút giao khác mức, bố trí hầm chui trên đường Tôn Đức Thắng; điều khiển giao thông bằng vạch sơn, biển báo theo quy định.

Hầm chui đường Tôn Đức Thắng có bề rộng hầm 11,5m (bao gồm tường hầm mỗi bên 0,5m); tĩnh không hầm 3,5m; kết cấu hầm bằng bê tông cốt thép.

Sau khi hoàn thành, cầu Trà Khúc 1 cũ sẽ bị tháo dỡ, kết thúc sứ mệnh sau hơn 60 năm tồn tại. Thực tế cầu Trà Khúc 1 hiện nay cũng đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều trụ cầu trơ sắt thép, rơi rụng bê tông. Thời gian qua chính quyền phải ra thông báo cấm xe trọng tải lớn qua lại, đóng cầu khi lũ vượt báo động 3.

Phối cảnh dự án cầu Trà Khúc 1 sắp được xây dựng.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc đầu tư dự án cầu Trà Khúc 1 nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ trên địa bàn tỉnh theo đúng quy hoạch được duyệt, cải thiện năng lực vận tải, kết nối giao thông cửa ngõ phía bắc vào trung tâm đô thị tỉnh lỵ Quảng Ngãi về hai hướng sông Trà Khúc.

Đồng thời, tạo điểm nhấn không gian kiến trúc, xây dựng biểu tượng và tạo nên một đô thị bên sông phát triển, làm thay đổi diện mạo, tầm vóc của đô thị trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi trong tương lai.

Được biết, thiết kế công trình được tỉnh Quảng Ngãi lựa chọn thông qua thi tuyển phương án kiến trúc toàn quốc và thu hút nhiều kiến trúc sư tham gia và phương án thiết kế lấy hình tượng bờ xe nước được chọn.