Thu ngân sách hơn 260.000 tỷ đồng từ hoạt động xuất nhập khẩu

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 9,1%

Ngày 8/8, Cục Hải quan cho biết, 7 tháng của năm 2025, số thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 261.376 tỷ đồng, bằng 63,6% dự toán, bằng 55,6% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 9,1% so với cùng kỳ 2024.

Theo đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa trong 7 tháng đạt 514,72 tỷ USD (tăng 16,3%, tương ứng tăng 72,27 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước). Trong số đó, trị giá xuất khẩu đạt 262,46 tỷ USD (tăng 14,8%, tương ứng tăng 33,92 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước) và trị giá nhập khẩu đạt 252,26 tỷ USD (tăng 17,9%, tương ứng tăng 38,35 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước). Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 7 tháng/2025 thặng dư 10,20 tỷ USD, giảm 30,3% so với mức thặng dư 14,64 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

Cục Hải quan cũng cho biết, trong 7 tháng, tình trạng hàng nhập lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp; trong nội địa, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ vẫn hoạt động công khai ở nhiều nơi, gia tăng trên môi trường thương mại điện tử với quy mô lớn, thời gian dài, nhất là với nhóm hàng ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, như thực phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng…

Cùng với đó, tình trạng lợi dụng điều kiện thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu để buôn lậu, gian lận thương mại vẫn tiếp diễn trên các tuyến, địa bàn tập trung ở tuyến đường biển và đường bộ.

Cụ thể, trên tuyến biển vẫn chiếm tỷ trọng vi phạm lớn nhất với 899 vụ/1.790 vụ chiếm 50,2% số vụ phát hiện, bắt giữ và xử lý. Hàng hóa tập trung chủ yếu qua các cảng biển quan trọng như Vạn Gia, Đình Vũ, Nam Hải Đình Vũ, Tân Vũ, VIP Green, Cát Lái, ICD Phước Long, Hiệp Phước, Vict, Cái Mép… Hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép mặt hàng dầu diesel, than cám, mỹ phẩm, thực phẩm diễn ra tại một số khu vực vùng biển Đông Bắc, miền Trung. Các đối tượng lợi dụng địa hình phức tạp và dài, vùng nước rộng lớn, thời gian cao điểm để vận chuyển trái phép hàng hoá các mặt hàng như thực phẩm đông lạnh, thủy sản, con giống, gia cầm, than, xăng dầu, mỹ phẩm... Điển hình là các vụ việc phát hiện, bắt giữ liên quan đến các lô hàng xuất khẩu (tỏi, mỏ hàn điện, ghế gấp) có dấu hiệu giả mạo xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu đi Mỹ.

Ngoài ra, tại tuyến đường bộ, chỉ tính riêng trong tháng 7/2025 đã phát hiện, đấu tranh bắt giữ 669 vụ/1.790 vụ, chiếm 37% số vụ phát hiện, bắt giữ và xử lý; tập trung tại các tuyến biên giới Việt - Trung và Việt - Campuchia. Các đối tượng lợi dụng chính sách tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu; chính sách ưu đãi cho cư dân biên giới để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới thông qua việc trà trộn hàng hóa; cất giấu trong người, trong hành lý các mặt hàng cấm, hàng có trị giá cao như: ngoại tệ, thuốc lá, điện thoại di động... Hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép mặt hàng pháo nổ, đường kính trắng vẫn tiếp diễn ở địa bàn các tỉnh miền Trung và tuyến biên giới Việt - Lào.

Cơ quan hải quan cho biết, từ đầu năm đến nay đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 10.351 vụ; trị giá hàng hoá vi phạm ước tính khoảng 15.095 tỷ đồng; số thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 537,88 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan khởi tố 10 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 68 vụ.