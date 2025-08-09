Tiếp "người khổng lồ ngân hàng" Nhật Bản, Thủ tướng mở lời về cộng đồng 11 nước: Sứ mệnh toàn châu Á

Chiều ngày 7/8/2025, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng đã tiếp ông Hironori Kamezawa - Tổng Giám đốc Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) của Nhật Bản.

MUFG là một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới, thuộc nhóm ba “Đại ngân hàng” của Nhật Bản, cùng với SMBC và Mizuho. Năm 2020, MUFG ghi nhận doanh thu 46 tỷ USD. Tại Việt Nam, MUFG Bank bắt đầu hoạt động từ năm 1998.

Trong buổi tiếp, Thủ tướng đề nghị MUFG hợp tác phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, đồng thời hoan nghênh các sáng kiến của MUFG trong hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 (Net Zero năm 2050), phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, chuyển đổi số và tài chính xanh trong ngành ngân hàng.

Thủ tướng tiếp Tổng Giám đốc Hironori Kamezawa vào chiều 7/8 tại Hà Nội. Ảnh: VGP

Tổng Giám đốc Hironori Kamezawa nhấn mạnh Việt Nam là một trong những địa chỉ đầu tư hấp dẫn nhất trong khu vực, đồng thời cho biết MUFG tự hào được đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, xã hội.

Cũng tại cuộc gặp, Thủ tướng và lãnh đạo MUFG thống nhất về việc MUFG cam kết hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn vốn từ Cộng đồng Không phát thải Châu Á (AZEC) cho lĩnh vực tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, góp phần cùng các nước AZEC đạt mục tiêu lớn - Phi carbon hóa ở châu Á.

AZEC: Bệ phóng phi carbon hóa khu vực châu Á

Cộng đồng Không Phát thải Châu Á (AZEC) do cựu Thủ tướng Fumio Kishida đề xuất vào năm 2022 và được 11 quốc gia đối tác khởi động vào năm 2023, như một nền tảng thúc đẩy quá trình phi carbon hóa ở châu Á.

11 quốc gia đối tác gồm Nhật Bản, Úc, Việt Nam, Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan.

Đại diện các quốc gia đối tác của Cộng đồng Không phát thải Châu Á (AZEC). Ảnh: JapanGov

Nền tảng này hướng tới mục tiêu thúc đẩy quá trình khử carbon ở châu Á hướng tới mục tiêu trung hòa carbon, đồng thời đạt được tăng trưởng kinh tế và an ninh năng lượng, tạo ra nhiều con đường khác nhau phù hợp với hoàn cảnh của từng quốc gia.

JapanGov cho biết, việc phi carcbon hóa khu vực châu Á là chìa khóa cho mục tiêu trung hòa carbon toàn cầu. Được thúc đẩy bởi tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, lượng khí thải carbon ở châu Á hiện chiếm hơn một nửa tổng lượng khí thải của thế giới (tính đến năm 2024).

Riêng tại ASEAN, ngành năng lượng, bao gồm đốt nhiên liệu trực tiếp và sử dụng điện, là ngành phát thải khí nhà kính lớn nhất. Trong lĩnh vực năng lượng, sản xuất điện và nhiệt là ngành phát thải lớn nhất, tiếp theo là đốt nhiên liệu trực tiếp trong các ngành vận tải, sản xuất và xây dựng, và xây dựng.

Trong khi đó tại Nhật Bản, quốc gia này đã giảm lượng khí thải carbon khoảng 20% so với mức của năm tài chính 2013 và đang đạt được những tiến bộ vững chắc hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Nỗ lực khử carbon tại AZEC: Thành quả ban đầu

Để khử carbon đồng loạt, AZEC sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ liên quan đến sản xuất hydro và amoniac xanh, cũng như thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS).

Tính đến năm 2024, hơn 350 dự án cụ thể đang được tiến hành với sự hợp tác của cả khu vực công và tư nhân, bao gồm khoảng 70 biên bản ghi nhớ (MOU) được ký kết trước thềm Hội nghị các nhà lãnh đạo AZEC.

Đơn cử, Mitsui OSK Lines, Ltd. (MOL), một công ty vận tải biển lớn của Nhật Bản, đang phát triển một tàu chở CO2 hóa lỏng để tạo ra một Trung tâm thu giữ và lưu trữ carbon (CCS) toàn cầu tại Malaysia.

Mitsui OSK Lines, Ltd. (MOL) cũng đang nỗ lực xây dựng chuỗi giá trị cho hydro và amoniac sạch tại Thái Lan.

Sự hiện diện và các nỗ lực của AZEC cho thấy thích ứng với biến đổi khí hậu là sứ mệnh của toàn nhân loại. Quá trình chuyển đổi năng lượng không thể chỉ được hoàn thành bởi một quốc gia hay tổ chức, mà đòi hỏi sự đồng sáng tạo vượt ra ngoài phạm vi quốc gia, chính phủ và người dân.

Hydro xanh và amoniac xanh là hai giải pháp tiềm năng cho chuyển đổi năng lượng bền vững tại châu Á. Đây là hai loại nhiên liệu sạch, dùng cho vận tải và nhà máy. Hydro xanh là loại hydro được sản xuất thông qua quá trình điện phân nước (H2O) thành hydro (H2) và oxy (O2), sử dụng năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió hoặc thủy điện. Amoniac xanh được sản xuất từ hydro xanh kết hợp với nitơ tách từ không khí, sử dụng năng lượng tái tạo trong quy trình Haber-Bosch hoặc các công nghệ tương tự.



