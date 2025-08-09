Ngắm tuyến đường 800 tỷ, ‘mạch máu giao thông’ trọng điểm của Gia Lai

Theo ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai, hiện Dự án tuyến đường kết nối đường Tây tỉnh đến đường ven biển cán đích đúng hạn, đảm bảo chất lượng. Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm, một "mạch máu" giao thông quan trọng của tỉnh, mang theo kỳ vọng lớn lao của một vùng quê.