Ngắm tuyến đường 800 tỷ, ‘mạch máu giao thông’ trọng điểm của Gia Lai

MỚI NHẤT!
09-08-2025 - 10:00 AM |
Kinh tế vĩ mô - Đầu tư
Ngắm tuyến đường vượt đồng, băng đầm, nối liền phố thị và biển xanh tại Gia Lai
Dự án tuyến đường kết nối đường Tây tỉnh đến đường ven biển qua địa bàn tỉnh Gia Lai do Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư hơn 800 tỷ đồng đã hoàn thành.
Tuyến đường kết nối đường Tây tỉnh đóng vai trò là một cầu nối theo hướng Đông - Tây của hai trục chính là tuyến đường ĐT.638 và đường ven biển ĐT.639. Từ đó, bài toán di chuyển và giao thương vốn hạn chế giữa các vùng trước đây được hóa giải.
Tuyến đường có chiều dài 19,2 km đi qua địa bàn các xã gồm: Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ và An Lương.
Tuyến đường có điểm đầu tại Km 65+300 thuộc đường ĐT.638 (thôn Chánh Thuận, xã Phù Mỹ Tây) và điểm cuối tại Km 44+698 của đường ven biển ĐT.639 (thôn Hương Lạc, xã An Lương).
Tuyến đường có quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h và bề rộng nền đường 12m, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, nông sản và giao lưu văn hóa giữa các vùng đô thị phía Tây và các khu vực ven biển phía Đông.
Tuyến đường trục kết nối theo hướng Đông - Tây sẽ mở rộng không gian huyện về phía biển, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, đòn bẩy cho kinh tế, đột phá về hạ tầng.
Tuyến đường băng qua những đầm tôm nước mặn, những ngôi làng sống chủ yếu bằng nghề làm muối tạo nên cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, yên bình và hữu tình.
Tuyến đường băng qua những cánh đồng lúa bạt ngàn.
Tuyến đường còn góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn, nâng cao chất lượng sống, đảm bảo an toàn cho người dân và tạo ra bộ mặt đô thị, nông thôn mới.
Hiện nay, nhà thầu đang hoàn thiện các hạng mục phụ trợ an toàn giao thông.
Theo ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai, hiện Dự án tuyến đường kết nối đường Tây tỉnh đến đường ven biển cán đích đúng hạn, đảm bảo chất lượng. Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm, một "mạch máu" giao thông quan trọng của tỉnh, mang theo kỳ vọng lớn lao của một vùng quê.
"Con đường mở ra, người dân sẽ có thêm nhiều cơ hội việc làm, thu nhập được cải thiện, cuộc sống trở nên sung túc hơn. Đồng thời, dự án có tầm quan trọng đặc biệt trong việc đảm bảo quốc phòng an ninh", ông Lưu Nhất Phong thông tin.
Theo Nguyễn Gia
VTC
Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082
Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Liên hệ quảng cáo
Hotline:
Email: doanhnghiep@admicro.vn
© Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.