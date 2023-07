Một loại hạt của Lào đang được Việt Nam mạnh tay thu mua: Nhập khẩu tăng gần 400% trong nửa đầu năm, là mặt hàng nước ta nhập khẩu top đầu thế giới

Ảnh minh họa

Nhập khẩu ngô từ Lào tăng vọt

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ngô của nước ta trong tháng 6 đạt 505.602 tấn với kim ngạch 155,4 triệu USD, tăng 26,8% về lượng và tăng 18,3% về trị giá so với tháng trước đó.

Tính chung trong nửa đầu năm, nhập khẩu ngô các loại đạt hơn 3,7 triệu tấn tương đương với kim ngạch 1,24 tỷ USD, giảm 18,4% về lượng và giảm 23% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.

Giá xuất khẩu trung bình đạt 333 USD/tấn, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Xét về thị trường, Brazil là nhà cung cấp ngô lớn nhất cho Việt Nam trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể trong nửa đầu năm, nhập khẩu ngô từ quốc gia này đạt 1,38 triệu tấn, tương ứng với gần 460 triệu USD, tăng mạnh 298% về lượng và tăng 307% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022, chiếm tỷ trọng hơn 37% cả về lượng lẫn kim ngạch trong tổng lượng nhập khẩu của Việt Nam.

Tuy nhiên xét về mức tăng trưởng, Lào mới là thị trường đang chứng kiến mức tăng trưởng mạnh nhất trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, nhập khẩu ngô từ Lào đạt 60.404 tấn với trị giá hơn 21 triệu USD, tăng mạnh 317% về lượng và tăng 398% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên dù mức tăng lớn nhưng lượng nhập khẩu này chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ với chưa đến 2% về cả lượng lẫn kim ngạch so trong tổng nhập khẩu ngô của Việt Nam.

Trong năm 2022, Việt Nam đã chi hơn 3,3 tỷ USD để nhập khẩu mặt hàng quan trọng này. trong những năm qua, Việt Nam đã tăng cường nhập khẩu ngô làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi để phục vụ ngành sản xuất thịt đang tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm qua.

Cục Trồng trọt, Bộ NNPTNT cho biết, tính đến đầu năm 2022, tổng diện tích trồng ngô ở Việt Nam dao động từ 900.000 -1,1 triệu ha. Trong thời gian qua, diện tích trồng ngô giảm đáng kể, nguyên nhân là do giá thành sản xuất cao, chi phí lớn, năng suất chưa cao nên lợi nhuận trong sản xuất ngô hạn chế, diện tích ngô trồng giảm mạnh. Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng ngô của Lào đạt 510.000 tấn trong niên vụ 2022-2023. Trung bình trong 5 năm 2018-2022, sản lượng ngô của Lào đạt 597.000 tấn.

Còn đối với Việt Nam, số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết năm 2022 sản lượng ngô đạt 4,41 triệu tấn, giảm 0,8% so với năm trước. Như vậy nếu so trong năm 2022, sản lượng ngô của Việt Nam gấp đến 8,5% so với thị trường Lào.

Thị trường ngô thế giới

Theo Statista, Việt Nam thuộc một trong số 30 quốc gia trồng ngô lớn nhất trên thế giới nhưng đồng thời cũng nằm trong nhóm các quốc gia nhập khẩu ngô nhiều nhất thế giới đứng sau Trung Quốc, châu Âu, Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ai Cập.

Top 10 quốc gia và vùng lãnh thổ nhập khẩu ngô đứng đầu thế giới. Đơn vị: triệu tấn. Nguồn: Statista

Trong báo cáo công bố gần đây, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) giảm dự báo sản lượng ngô toàn cầu niên vụ 2022/2023 so do sản lượng giảm mạnh ở Achentina, ngược lại tăng ở Philippines, Việt Nam và Uzbekistan. Dự trữ ngô cuối kỳ toàn cầu ước tính ở mức 295,3 triệu tấn, giảm 1,1 triệu tấn.

Đối với Mỹ, USDA ước tính dự trữ ngô của Mỹ vào cuối niên vụ 2022/23 có thể đạt 1,267 tỷ bushels, cao hơn 25 triệu bushels so với một tháng trước do lượng ngô được sử dụng để sản xuất ethanol giảm.

Tại Brazil, các chuyên gia đang cắt giảm dự báo về sản lượng ngô thứ hai của Brazil trong niên vụ 2022/2023 do thu hoạch đậu tương chậm, dự báo vụ ngô thứ hai của Brazil ở mức 94,9 triệu tấn, giảm so với 96,2 triệu tấn trong dự báo tháng trước. Brazil sẽ xuất khẩu 47 triệu tấn ngô niên vụ 2022/2023, nhiều hơn 2 triệu tấn so với dự báo tháng trước do Trung Quốc hiện đang nhập khẩu ngũ cốc từ Brazil.