Một loại nông sản của Mỹ đổ bộ Việt Nam với giá rẻ chưa từng có: Chi hơn 1,6 tỷ USD “gom hàng” trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu đứng thứ 3 thế giới

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu bông các loại của Việt Nam trong tháng 7 đạt 129.695 tấn với kim ngạch hơn 266,4 triệu USD, tăng 10% về lượng và tăng 9,6% về trị giá so với tháng 6/2023. Tính chung trong 7 tháng đầu năm, nhập khẩu mặt hàng này về Việt Nam đạt 759.292 tấn với trị giá hơn 1,6 tỷ USD, giảm 3,4% về lượng và giảm mạnh 22% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Giá nhập khẩu bình quân mặt hàng này về Việt Nam đạt 2.200 USD/tấn, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2022.

Mỹ là thị trường lớn nhất cung cấp bông các loại cho thị trường Việt Nam. Cụ thể trong tháng 7, nhập khẩu bông các loại thì Mỹ đạt 50.678 tấn với kim ngạch hơn 106,3 triệu USD, giảm 10,2% về lượng và giảm 37,8% về trị giá so với tháng 7/2022. Tính chung trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi hơn 747,1 triệu USD để nhập khẩu 338.397 tấn bông các loại từ Mỹ, tăng 11,5% về lượng nhưng giảm 15,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, giá nhập khẩu bình quân mặt hàng này trong 7 tháng đầu năm đạt 2.207 USD/tấn, giảm mạnh 32,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022 và giá có xu hướng giảm dần kể từ tháng 2 đến nay.

Là nhà cung cấp lớn nhất, tính đến hết tháng 7, tỷ trọng của Mỹ chiếm 44,5% về lượng và 46,6% về trị giá trong cơ cấu nhập khẩu bông các loại của Việt Nam. Trong năm 2022, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 1,43 triệu tấn bông với hơn 4,03 tỷ USD.

Việt Nam là quốc gia nhập khẩu bông lớn thứ 3 thế giới với sản lượng tiêu thụ 1,5 triệu tấn/năm. Tính đến năm 2021, lượng bông Việt Nam nhập khẩu từ Mỹ chiếm 25% tổng sản lượng xuất khẩu của Mỹ và là quốc gia nhập khẩu bông từ Mỹ nhiều nhất thế giới. Bông là đầu vào cho ngành công nghiệp xơ sợi và dệt may của Việt Nam.

Việt Nam là quốc gia xuất khẩu xơ sợi đứng thứ 6 thế giới đồng thời là nhà xuất khẩu hàng dệt may thứ 3 thế giới – chỉ sau Trung Quốc và Bangladesh. Năm 2022 xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt 44,5 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2021 và xuất khẩu xơ sợi dệt các loại đạt 2,54 tỷ USD, giảm nhẹ 4,3% về lượng và giảm 0,2% về trị giá so với năm 2021.

Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy mức giảm lớn trong dự báo về sản lượng bông toàn cầu mùa vụ 2023-2024 và giảm 4,2 triệu kiện so với mùa vụ trước, chủ yếu do sản lượng thấp hơn ở Ấn Độ. Về cầu, thị trường dệt may thế giới vẫn đang rất khó khăn với nhu cầu từ các quốc gia bao gồm Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam tiếp tục giảm. Dự báo tổng cầu hàng dệt may năm nay có khả năng giảm 8-10% do vậy nhu cầu tiêu dùng bông không nhiều khả năng có thể hồi phục khiến giá giảm trong thời gian gần đây.