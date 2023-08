Vượt qua gạo, một loại nông sản “nhà trồng được” của Việt Nam đang chứng kiến bão giá tại Ấn Độ, là mặt hàng không thể thiếu trong bữa ăn tại quốc gia này

Ảnh minh họa

Mới đây Ấn Độ đã áp thuế xuất khẩu 40% đối với hành tây và lên kế hoạch bán với giá trợ cấp cho người dân. Hành tây, cà chua là khoai tây là 3 loại thực phẩm cực kỳ quan trọng đối với chế độ ăn uống của người Ấn Độ. Người tiêu dùng đang ngày càng nhạy cảm hơn với hành tây – một loại củ khó có thể thay thế bằng bất kỳ loại rau củ nào khác trong nền ẩm thực địa phương.

Hiện tượng thời tiết xấu do El Nino gây ra có thể ảnh hưởng lớn đến vụ mùa hành tây ở bang Maharashtra – nơi đang phát triển nhất và lượng mưa ghi nhận ở mức dưới trung bình. Lượng mưa ở Ấn Độ đã thấp hơn khoảng 7% so với bình thường, góp phần đẩy giá lương thực lên cao. Giá lúa mì tại quốc gia này đã tăng khoảng 12% so với một năm trước, trong khi giá gạo tăng 22%, cà chua tăng đến 80% và hành tây tăng mạnh 32%.

Giá hành tây tăng đều đặn gần đây gây áp lực đến an ninh lương thực tại Ấn Độ. Đồ họa: Bloomberg

Ông Amar Kisan Jagtap, 44 tuổi, nông dân tại Maharashtra – là người sở hữu 6 mẫu đất trồng ngô và hành tây đã bỏ qua việc trồng hành trong mùa gió mùa. Ông cũng có kế hoạch giảm một nửa diện tích trồng hành tây trong mùa đông vì ông dự đoán sẽ có nhiều hạn chế hơn so với hàng năm.

“Tôi sẽ giảm diện tích trồng vì chi phí của tôi đang tăng lên hàng năm, nhưng quan trọng hơn là chúng tôi không thể có được mức giá phù hợp. Sự can thiệp của Chính phủ đối với hành tây và động thái áp thuế xuất khẩu gần đây sẽ gây áp lực lên giá cả”.

Maharashtra là nhà sản xuất hành tây hàng đầu của đất nước, chiếm hơn 40% sản lượng. Chúng được trồng 3 vụ trong 1 năm, hai lần vào mùa mưa và một lần vào mùa đông. Mưa ở nhiều nơi trong bang thấp hơn 18% so với mức bình thường, gây áp lực lên mùa màng và khiến Chính phủ lo lắng hơn bao giờ hết.

Ông Rahul Bajoria, một nhà kinh tế của Ngân hàng Barclays cho biết: “Động thái của Chính phủ đối với hành tây nhằm đề phòng rủi ro vì hiện tại giá đang tăng trước các điều kiện thời tiết. Chính phủ cũng đang tập trung chuẩn bị cho các kịch bản giá lương thực trở nên trầm trọng hơn trong những tháng tới”.

Bajoria nói: “Phần lớn giá thực phẩm tăng đột biến trong tháng 7 là do các loại rau dễ hỏng và có tính chất theo mùa. Tôi cảm thấy lo ngại hơn về các mặt hàng như gạo và lúa mì bởi chúng có đặc điểm dẻo hơn.”

Chính phủ đã phải đối mặt với sự chỉ trích dữ dội sau khi giá cà chua tăng vọt gấp 8 lần sau những trận mưa lớn ở các khu vực trồng trọt trọng điểm. Giá cà chua đã giảm nhưng giá hành tăng đều đặn khiến chính quyền phải cảnh giác cao độ. Động thái này diễn ra khi chi phí của nhiều mặt hàng nông sản như lúa mì và gạo tăng do thời tiết xấu.

Giá lương thực ổn định là rất quan trọng đối với ông Modi, người sẽ tìm kiếm nhiệm kỳ 5 năm lần thứ ba trong cuộc bầu cử quốc gia vào năm tới. Lạm phát bán lẻ đang ở mức cao nhất trong 15 tháng, Chính phủ đã hạn chế xuất khẩu lúa mì, gạo và đường, đồng thời có thể loại bỏ mức thuế 40% đối với lúa mì nhập khẩu. Hiện cà chua và ngũ cốc đang được bán trên thị trường mở và hạn chế dự trữ một số loại cây trồng.

Theo Bloomberg