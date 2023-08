Một loại nông sản của Lào đang đổ bộ Việt Nam dù giá tăng chóng mặt: Nhập khẩu tăng gần 400% trong 7 tháng đầu năm dù sản lượng Việt Nam cao gấp gần 9 lần

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục hải quan, nhập khẩu ngô của nước ta trong tháng 7 đạt 597.439 tấn với kim ngạch hơn 176 triệu USD, tăng 18,2% về lượng và tăng 13,9% về trị giá so với tháng 6/2023. Tính chung trong 7 tháng đầu năm, nhập khẩu mặt hàng này của Việt Nam đạt hơn 4,2 triệu tấn với trị giá hơn 1,4 tỷ USD, giảm 16,8% về lượng và giảm 23,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Giá nhập khẩu trung bình trong 7 tháng đầu năm đạt 350 USD/tấn, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý trong 7 tháng đầu năm, Lào là thị trường mà Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất cả về lượng lẫn kim ngạch trong nhập khẩu. Cụ thể trong 7 tháng, Lào đã xuất khẩu sang nước ta 60.404 tấn ngô, thu về hơn 21 triệu USD, tăng mạnh 317% về lượng và tăng 398% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên dù chứng kiến mức tăng mạnh nhất nhưng ngô của Lào chỉ chiếm 1,41% thị phần trong tổng lượng nhập khẩu và 1,5% trong tổng kim ngạch của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm. Giá nhập khẩu cũng đã tăng mạnh so với năm trước khi tăng gần 20% so với cùng kỳ, đạt 349 USD/tấn.

Trong số các nhà cung cấp của Việt Nam, Brazil vẫn là thị trường lớn nhất với hơn 1,3 triệu tấn ngô trong 7 tháng đầu năm, thu về hơn 459,8 triệu USD, tăng 257% về lượng và tăng 260% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, sản lượng ngô của Việt Nam và Lào lại ghi nhận một sự chênh lệch lớn. Dù tăng nhập khẩu từ Lào tuy nhiên về sản lượng trong năm 2022, Việt Nam lại chứng kiến sản lượng lớn gấp nhiều lần so với quốc gia hàng xóm láng giềng này. Số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết sản lượng ngô của Lào đạt 510.000 tấn trong niên vụ 2022-2023. Trung bình trong 5 năm 2018-2022, sản lượng ngô của Lào đạt 597.000 tấn.

Còn đối với Việt Nam, số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết năm 2022 sản lượng ngô đạt 4,41 triệu tấn, giảm 0,8% so với năm trước. Như vậy nếu so trong năm 2022, sản lượng ngô của Việt Nam gấp đến 8,5 lần so với thị trường Lào.

Trong năm 2022, Việt Nam nhập khẩu 9,5 triệu tấn ngô với kim ngạch 3,3 tỷ USD, trong đó lượng nhập khẩu ngô từ Lào đạt 77.364 tấn, trị giá 28,7 triệu USD, chiếm kim ngạch rất nhỏ với 0,8% tỷ trọng nhập khẩu.

Ngô và đậu tương là 2 loại nông sản Việt Nam tăng cường nhập khẩu để phục vụ ngành chăn nuôi trong nước. Mỗi năm, Việt Nam nhập khẩu trung bình 20-22 triệu tấn nguyên liệu, theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan. Trong đó, ngô chiếm khoảng 50% và lúa mì chiếm khoảng 10% khối lượng các lô hàng trên.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã dự báo tiêu thụ ngô của nước ta trong niên vụ 2023/24 sẽ tăng lên mức 14,5 triệu tấn, được thúc đẩy bởi nhu cầu của ngành chăn nuôi. Việt Nam là một trong hai quốc gia có khối lượng nhập khẩu ngô tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á và cũng nhà nhập khẩu ngô lớn nhất trong khu vực kể từ niên vụ 2018/19. Từ năm 2012, Việt Nam đã chuyển từ nước nhập khẩu ngô lớn thứ 19 lên vị trí thứ 5 thế giới.