Một loại nông sản của Việt Nam được người Mỹ cực ưa chuộng: Chi hơn 500 triệu USD nhập khẩu từ đầu năm, Việt Nam xuất khẩu đứng đầu thế giới

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 54.675 tấn, trị giá hơn 304,3 triệu USD, giảm 7,5% về lượng và giảm 10,2% về kim ngạch so với tháng 6/2023. Tính chung trong 7 tháng đầu năm, xuất khẩu hạt điều đạt 334.870 tấn, mang về hơn 1,94 tỷ USD, tăng 13,3% về lượng và tăng 9,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Giá xuất khẩu trung bình trong 7 tháng đầu năm đạt 5.805 USD/tấn, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về thị trường, Mỹ là thị trường nhập khẩu lớn nhất của hạt điều Việt Nam. Cụ thể, xuất khẩu hạt điều sang Mỹ trong tháng 7 đạt 14.385 tấn với kim ngạch hơn 79,5 triệu USD, giảm 12,2% về lượng và giảm 15% về trị giá so với tháng 6/2023. Tính chung trong 7 tháng đầu năm, xuất khẩu hạt điều sang Mỹ đạt 88.903 tấn với trị giá hơn 512 triệu USD, tăng 0,7% về lượng và tăng 0,32% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Như vậy, Mỹ chiếm 26,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm.

Về tình hình thương mại giữa 2 quốc gia, trong 7 tháng đầu năm, xuất khẩu sang Mỹ đạt kim ngạch hơn 53,096 tỷ USD, giảm 20,82% so với cùng kỳ năm trước. Dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu là nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 9,2 tỷ USD, giảm 18,5% so với cùng kỳ năm 2022 và chiếm 17,5% tỷ trọng xuất khẩu.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong năm 2022, Việt Nam xuất khẩu được 519.782 tấn hạt điều với trị giá 3,08 tỷ USD. So với năm 2021, xuất khẩu hạt điều giảm 10,3% về lượng và 15,1% về trị giá. Với kết quả này, ngành điều đã không hoàn thành mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 3,2 tỷ USD và chấm dứt giai đoạn tăng trưởng điều kéo dài 10 năm trước đó (từ năm 2011-2021). Cũng trong năm 2022, tổng diện tích điều cả nước duy trì ổn định 305.000 ha. Năng suất bình quân đạt 1,25 tấn/ha, sản lượng điều thô (hạt khô) ước đạt 370.000 tấn.

Hiện nay hạt điều nhân của Việt Nam đã có mặt ở 90 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Kim ngạch xuất khẩu tăng đều qua các năm. Từ năm 2006, với kim ngạch đạt 520 triệu USD, Việt Nam chính thức là quốc gia xuất khẩu điều số 1 thế giới.

Năm 2023, Hiệp hội Điều việt Nam (Vinacas) đặt mục tiêu xuất khẩu hạt điều đạt 3,1 tỷ USD, tăng nhẹ 30 triệu USD so với năm 2022. Dự báo, năm 2023 ngành điều Việt Nam sẽ tiếp tục đối mặt với khó khăn do nhu cầu tiêu thụ chậm, giá khó tăng. Không chỉ tại Việt Nam, hoạt động sản xuất, xuất khẩu hạt điều trên toàn cầu cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn từ tình hình kinh tế, biến động tỷ giá, tiêu dùng giảm và chi phí chế biến đang ngày càng leo thang.