Một loạt máy bay hóa cầu lửa giữa sân bay ở Montana - Mỹ

Theo thông cáo báo chí từ TP Kalispell, vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 8 phút chiều 11-8 (giờ địa phương), khi một chiếc máy bay đang cố gắng hạ cánh xuống sân bay TP Kalispell. Trên máy bay có phi công và 3 hành khách.

Theo AP, Cảnh sát trưởng TP Kalispell và Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) cho biết cuộc điều tra sơ bộ cho thấy phi công đã mất kiểm soát, để chiếc máy bay đâm xuống đường băng trước khi tiếp tục lao vào một số máy bay đang đậu.

Nhiều máy bay đã bốc cháy và ngọn lửa lan cả sang một bãi cỏ trước khi được dập tắt.

Lửa khói dày đặc ở sân bay TP Kalispell, bang Montana - Mỹ vào thời điểm xảy ra tai nạn máy bay - Ảnh: FOX NEWS

Nơi xảy ra vụ việc là một sân bay nhỏ thuộc sở hữu của TP Kalispell, nằm ở phía Nam thành phố này.

Tất cả hành thách đã kịp thoát ra ngoài khi máy bay dừng lại. Chỉ có 2 người bị thương nhẹ và đã được xử trí tại chỗ.

Một người dân tên Ron Danielson, quản lý một nhà trọ gần đó, cho biết ông đã nghe tiếng va chạm trước khi những cột khói đen bao phủ khu vực.

Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), chuyến bay gặp nạn khởi hành từ TP Pullman, Washington.

FAA cho hay chiếc máy bay gặp nạn được chế tạo năm 2011, sử dụng động cơ tua bin cánh quạt Socata TBM 700 và thuộc sở hữu của Meter Sky LLC tại Pullman.

Chuyên gia tư vấn an toàn hàng không Jeff Guzzetti, người từng điều tra các vụ tai nạn cho cả FAA và NTSB, cho biết các vụ máy bay đâm vào máy bay đang đậu xảy ra vài lần một năm trong ngành hàng không nói chung.