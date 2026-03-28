Một lon Coca-Cola du khách để lại có thể xoá sổ cả một bộ lạc

Hành trình liều lĩnh đến hòn đảo cấm

Mykhailo Viktorovych Polyakov, một thanh niên 24 tuổi đến từ Mỹ, vừa bị lực lượng chức năng tại quần đảo Andaman và Nicobar của Ấn Độ bắt giữ. Nguyên nhân xuất phát từ hành động liều lĩnh khi anh ta cố tình xâm nhập trái phép vào đảo Bắc Sentinel, nơi sinh sống của bộ lạc Sentinelese - một trong những nhóm người cuối cùng trên thế giới hoàn toàn tách biệt với nền văn minh nhân loại.

Theo hồ sơ từ phía cảnh sát, Polyakov đặt chân đến Port Blair vào ngày 26 tháng 3 năm 2025. Chỉ ba ngày sau đó, anh ta đã thực hiện một kế hoạch táo bạo khi sử dụng một chiếc thuyền tự chế để vượt qua eo biển dài khoảng 25 dặm từ bãi biển Kurma Dera nhằm tiếp cận hòn đảo cấm. Chuyến đi này được cho là đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về định vị GPS cũng như nghiên cứu kỹ các điều kiện về thủy triều và các điểm tiếp cận trước khi thực hiện.

Vì sao một lon Coca-Cola nguy hiểm đến vậy?

Khoảng 10 giờ sáng ngày 29 tháng 3 năm 2025, nam du khách này đã đến được bờ biển phía đông bắc của đảo Bắc Sentinel. Tại đây, Polyakov dành một giờ đồng hồ để thổi còi từ thuyền bơm hơi với hy vọng thu hút sự chú ý của người dân bộ lạc nhưng không nhận được phản hồi nào. Sau đó, anh ta quyết định đặt chân lên đảo trong khoảng năm phút để thu thập các mẫu vật, quay video và để lại "lễ vật" gồm một quả dừa cùng một lon Coca-Cola như một món quà dành cho người dân bản địa.

Hành trình này kết thúc khi Polyakov quay trở lại bãi biển vào tối cùng ngày và bị các ngư dân địa phương phát hiện. Ngay lập tức, họ đã báo cáo hành vi của anh ta cho cảnh sát. Lực lượng chức năng sau đó đã thu giữ thuyền, động cơ và toàn bộ thiết bị ghi hình chứa bằng chứng về việc anh ta đổ bộ lên đảo. Hiện tại, cơ quan công an đang thẩm vấn kỹ lưỡng các nhân viên khách sạn nơi Polyakov lưu trú để làm rõ lộ trình và mục đích thực sự của anh ta.

Sự đe dọa đối với bộ lạc thời đồ đá cuối cùng

Các chuyên gia và tổ chức quốc tế đã lên tiếng chỉ trích gay gắt hành động của Polyakov. Cô Caroline Pearce, Giám đốc tổ chức Survival International, nhấn mạnh rằng đây là một việc làm cực kỳ ngu ngốc và có thể dẫn đến thảm họa diệt vong cho người Sentinelese. Cô cho biết những người biệt lập này không có khả năng miễn dịch với các bệnh thông thường như cúm hay sởi, và chỉ một sự tiếp xúc nhỏ cũng có thể xóa sổ hoàn toàn cộng đồng vốn rất dễ bị tổn thương này.

Sự việc này gợi nhắc lại cái chết của nhà truyền giáo người Mỹ John Chau vào năm 2018 khi anh cũng cố tình tiếp cận hòn đảo này và bị bộ lạc tấn công bằng cung tên. Chính phủ Ấn Độ luôn duy trì lệnh cấm nghiêm ngặt đối với mọi hình thức tiếp cận đảo Bắc Sentinel nhằm bảo vệ sự sinh tồn của bộ lạc tiền đồ đá mới cuối cùng trên trái đất. Việc chụp ảnh hay quay phim các thành viên bộ lạc này có thể phải đối mặt với mức án tù lên đến ba năm theo luật pháp hiện hành.

Nguồn: Daily Mail