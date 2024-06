Một mã chứng khoán tiếp tục bị khối ngoại bán ròng nghìn tỷ đồng trong tuần 17-21/6

Thị trường chứng khoán tuần 17-21/6 chứng kiến việc VN-Index giằng co mạnh. Điểm tích cực là việc lực cầu xuất hiện mỗi khi giảm sâu giúp chỉ số phục hồi trở lại. VN-Index kết tuần tại 1.282,02 điểm, tăng +2,11 điểm (+0,16%) so với tuần trước. Thanh khoản trên cả 2 sàn tuần này giảm so với tuần giao dịch trước đó, diễn biến thường thấy khi nhà đầu tư thận trọng trong tuần đáo hạn phái sinh và tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF.

Khối ngoại vẫn duy trì xu hướng bán ròng mạnh, giá trị lên tới hàng nghìn tỷ mỗi phiên. Luỹ kế sau 5 phiên, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4.882 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó bán ròng 4.913 tỷ trên kênh khớp lệnh và mua ròng nhẹ trên kênh thoả thuận.

Xét riêng từng sàn trong tuần, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4.961 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 55 tỷ đồng trên HNX và mua ròng 134 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo các mã chứng khoán, tâm điểm bán ròng tiếp tục ghi nhận tại cổ phiếu công nghệ FPT với giá trị bán ròng 1.127 tỷ đồng. Động thái bán ròng của khối ngoại diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu FPT liên tục tăng nóng, do đó đây khả năng là hoạt động chốt lời.

Trở lại với giao dịch khối ngoại, tuần qua ghi nhận hai cổ phiếu là HPG và VND cũng bị bán ròng lần lượt 399 tỷ và 378 tỷ. Cổ phiếu VHM cũng bị bán ròng 354 tỷ đồng

Danh sách bán ròng còn ghi nhận cổ phiếu VRE và VNM lần lượt bị "xả" ròng 342 tỷ và 322 tỷ đồng. Danh sách bán ròng của khối ngoại trong tuần qua còn có VPB, FUEVFVND DGC cũng bị bán ròng trên 200 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu MCH bất ngờ được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với 201 tỷ đồng. Dòng vốn ngoại cũng chảy vào hai cổ phiếu là TCH và CTR, trong đó mua ròng TCH 166 tỷ đồng và CTR 160 tỷ đồng sau 5 phiên của tuần qua. Đây đều là hai cổ phiếu vừa được thêm mới vào các rổ chỉ số trong kỳ review tháng 6 vừa qua, CTR lọt rổ MVIS Vietnam Local Index – chỉ số cơ sở của Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) trong khi TCH được thêm mới vào chỉ số FTSE Vietnam Index - chỉ số tham chiếu của quỹ FTSE Vietnam ETF.

Lực mua ròng trong tuần qua còn ghi nhận HAH, PC1, EVF, SAB...