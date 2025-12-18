Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

18-12-2025 - 11:09 AM | Thị trường chứng khoán

Một mã cổ phiếu bốc đầu kịch trần liên tiếp sau thông tin "ông lớn" âm nhạc rót vốn

Đà thăng hoa của thị giá diễn ra trong bối cảnh hệ sinh thái Tập đoàn đón dòng vốn chiến lược từ Sony Music Entertainment Hong Kong.

Bất chấp thị trường chung diễn biến giằng co, cổ phiếu YEG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ghi nhận phiên tăng trần thứ 2 liên tiếp, thị giá leo lên mức 13.800 đồng/cp.

Đi cùng đà tăng của giá là sự sôi động của thanh khoản. Khối lượng giao trong phiên sáng 18/12 hơn 5,1 triệu cổ phiếu, dư mua tại giá trần hơn 920 nghìn đơn vị.

Sự bứt phá của YEG diễn ra sau thông tin Công ty Sony Music Entertainment Hong Kong Limited sẽ góp vốn và sở hữu 49% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần 1Label thuộc hệ sinh thái Yeah1.

Theo Yeah1, việc 1Label nhận vốn đầu tư từ Sony Music HK không chỉ mang ý nghĩa về tài chính, thu hút nguồn vốn quốc tế trong lĩnh vực giải trí trong nước tại Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ quản lý nghệ sĩ chuẩn quốc tế và mạng lưới phân phối toàn cầu. Với thế mạnh sản xuất nội dung của YeaH1 và mạng lưới phân phối hàng đầu thế giới của Sony Music Entertainment, liên doanh này sẽ phát triển các sản phẩm chất lượng cao, nâng tầm tiêu chuẩn ngành âm nhạc nội địa, hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu văn hóa Việt ra thị trường quốc tế và kiến tạo vị thế mới cho âm nhạc Việt Nam thông qua hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện.

Được biết sau khi hoàn tất giao dịch, Công ty Cổ phần 1Label sẽ không còn là công ty con mà trở thành công ty liên kết của Yeah1.

Bên cạnh đó, cuối tuần này, sự kiện "Y-Concert" 2025 kéo dài xuyên suốt 10 tiếng sẽ diễn ra d tại Vinhomes Ocean Park 3. Đây được xem là sự kiện tổng hợp lớn nhất trong hệ sinh thái giải trí của YeaH1, quy tụ các nghệ sĩ nổi bật từ 4 chương trình ăn khách gồm Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió, Gia đình Haha và Tân binh toàn năng.

Sự kiện cũng sẽ thiết lập nhiều kỷ lục như sân khấu sở hữu chiều cao 38m và chiều ngang 72m – đáp ứng tiêu chuẩn của một concert quốc tế và thuộc nhóm sân khấu lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam; hay hệ thống màn hình LED với tổng diện tích lên đến 2.160m² - lớn nhất tại Việt Nam và là một trong những hệ thống lớn nhất Đông Nam Á...﻿

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, YeaH1 mang về doanh thu thuần gần 1.068 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 67 tỷ đồng, tăng 19,5%.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

