61 nhà đầu tư chi hơn 3.950 tỷ đồng mua 127,5 triệu cổ phiếu VCI

18-12-2025 - 09:56 AM | Thị trường chứng khoán

Có tất cả 61 nhà đầu tư đã chi hơn 3.950 tỷ đồng để mua tổng cộng 127,5 triệu cổ phiếu VCI trong đợt chào bán của Chứng khoán Vietcap.

Công ty CP Chứng khoán Vietcap (Vietcap, MK: VCI) đã có báo cáo về kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, đến ngày 16/12/2025, Chứng khoán Vietcap đã chào bán thành công 127,5 triệu cổ phiếu (tương ứng 100% số lượng cổ phiếu đã chào bán) với giá 31.000 đồng/cổ phiếu; tương ứng tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 3.952,5 tỷ đồng.

Có tổng cộng 61 nhà đầu tư tham gia vào đợt chào bán này, trong đó, nhà đầu tư trong nước mua gần 88,8 triệu cổ phiếu và nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ mua hơn 38,6 triệu cổ phiếu VCI.

Được biết, toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ đều bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Theo phương án chào bán công bố trước đó, với số tiền 3.952,5 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt chào bán, Vietcap sẽ dùng 80% để bổ sung vốn cho hoạt động margin và 20% còn lại bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Nếu hoàn tất phương án chào bán này, vốn điều lệ của Chứng khoán Vietcap dự kiến sẽ tăng từ 7.226 tỷ đồng lên 8.501 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2025, VCI ghi nhận doanh thu hoạt động 3.454 tỷ đồng, tăng 28%; lợi nhuận sau thuế đạt 899 tỷ đồng tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính đến ngày 30/9/2025, quy mô tài sản của VCI ghi nhận 29.718 tỷ đồng, tăng hơn 3.100 tỷ đồng sau 3 tháng đầu năm.

Trong đó, dư nợ cho vay margin và ứng trước tiền bán ghi nhận 13.945 tỷ đồng, tăng hơn 2.700 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm 47% tổng tài sản. Danh mục tài sản tài chính AFS hiện trị giá 11.457 tỷ đồng, cao hơn giá gốc hơn 1.600 tỷ đồng.

Ngoài cổ phiếu niêm yết, danh mục AFS của Chứng khoán Vietcap còn ghi nhận 1.458 tỷ đồng trái phiếu; 4.874 tỷ đồng chứng khoán niêm yết khác và 927 tỷ đồng chứng khoán chưa niêm yết.

Tính đến cuối quý III/2025, công ty vay nợ ngắn hạn 15.867 tỷ đồng, tăng hơn 3.200 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó vay ngân hàng trong nước chiếm hơn 10.500 tỷ đồng.

