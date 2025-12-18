Novaland tính phát hành gần 164 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ cho 2 công ty của ông Bùi Thành Nhơn và vợ

Hội đồng quản trị Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland - NVL) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ. Tổng số lượng phát hành là gần 164 triệu đơn vị, tương đương 7,99% tổng số đang lưu hành.

Giá phát hành, cũng tương đương tỷ lệ hoán đổi nợ, là gần 15.747 đồng một đơn vị. Như vậy, Novaland sẽ xóa được các khoản nợ trị giá hơn 2.577 tỷ đồng.

Các cổ phiếu sẽ được phân phối trực tiếp cho chủ nợ và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Thời gian phát hành dự kiến vào quý IV/2025 đến quý I/2026.

Hai chủ nợ bao gồm Novagroup và Diamond Properties. NovaGroup là tổ chức mà ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland đang là cổ đông lớn nhất. Còn Diamond Properties là doanh nghiệp do bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ ông Nhơn, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Cả hai đã thế chấp cổ phiếu của họ cho các khoản vay của Novaland. Trong giai đoạn công ty khó khăn, các cổ đông này đã phải bán giải chấp cổ phiếu để trả nợ thay.

Phương án phát hành cổ phiếu để trả nợ lần này có sự thay đổi so với kế hoạch dự kiến được đưa ra hồi tháng 8. Ban đầu, NVL muốn phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu để hoán đổi các khoản nợ trên 2.645 tỷ đồng. Ngoài hai doanh nghiệp liên quan ông Nhơn, chủ nợ còn có bà Hoàng Thu Châu.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn cũng thay đổi. Trong đó, Novagroup nâng lên 22,24%; trong khi Diamond Properties hạ về 7,75% do số lượng cổ phiếu nhận thêm ít, không theo kịp mức pha loãng.

Tuy nhiên tổng tỷ lệ sở hữu tại NVL của nhóm cổ đông liên quan gia đình ông Bùi Thành Nhơn sẽ cải thiện. Tính đến hiện tại, họ nắm khoảng 36,7% vốn - gần mức mất quyền phủ quyết tại NVL. Dự kiến sau giao dịch kể trên, tỷ lệ này được nâng lên 40,44%.

Vợ ông Bùi Thành Nhơn liên tục bán ra cổ phiếu

Vào trung tuần tháng 11/2025, bà Cao Thị Ngọc Sương đã đăng ký bán ra hơn 17,27 triệu cổ phiếu NVL với lý do cá nhân.

Tuy nhiên, sau đó, theo báo cáo của bà Sương, từ ngày 18-26/11, bà đã giao dịch thành công hơn 2,3 triệu cổ phiếu, tương đương gần 13,4% số lượng đã đăng ký trước đó. Trong giai đoạn này, NVL đi quanh mức 15.500 đồng một đơn vị. Nếu tính theo giá trung bình, bà Sương có thể thu về hơn 35,8 đồng. Lý do không hoàn tất giao dịch được cổ đông lớn này đưa ra là thay đổi kế hoạch.

Trước đó vào cuối tháng 10, Diamond Properties – doanh nghiệp do bà Sương làm Chủ tịch HĐQT cũng bán gần 1,13 triệu cổ phiếu NVL với mục đính cân đối danh mục đầu tư. Giao dịch này chỉ thực hiện được hơn một nửa so với số lượng đăng ký ban đầu do họ điều chỉnh kế hoạch trước những biến động của thị trường.

Sau hai giao dịch kể trên, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm gia đình ông Bùi Thành Nhơn rút về khoảng 36,93%. Tỷ lệ này đang khiến nhóm ông Nhơn tiến gần tới mức mất quyền phủ quyết tại NVL.

Trong một công ty cổ phần, nhóm cổ đông nắm từ 36% vốn sẽ có quyền phủ quyết các quyết định quan trọng của đại hội đồng cổ đông, vì không có cổ đông nào khác sở hữu 65% để thông qua. Điều này có nghĩa, nhóm cổ đông sở hữu 36% có thể ngăn chặn các quyết định mà họ không đồng ý, bảo vệ quyền lợi của mình và ảnh hưởng đến chiến lược phát triển của công ty.

Tình hình kinh doanh của Novaland

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Novaland ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.398 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 4.956 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City... Tuy nhiên, Novaland lỗ 1.820 tỷ đồng, chủ yếu do giảm doanh thu hoạt động tài chính.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2025 do Novaland tự lập

Tổng dư nợ vay của Novaland ghi nhận hơn 64.000 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay ngắn hạn khoảng 32.000 tỷ đồng. Dòng tiền vẫn còn nhiều khó khăn, công ty đang tìm hướng giải quyết, tiếp tục đàm phán các phương án tái cấu trúc song song thực hiện nhiều giải pháp để đáp ứng các nghĩa vụ đến hạn, khắc phục các thiếu sót tồn đọng nhằm đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư