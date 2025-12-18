Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 18/12/2025

Tin doanh nghiệp

SVC – CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn : Ngày 26/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025, tỷ lệ 3,5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 350 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 31/12/2025.

VWS – Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam : Ngày 26/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025, tỷ lệ 4% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 400 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 08/01/2026.

HPO – Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico : Ngày 31/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 15/01/2026.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HCT – Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ – Vận tải Xi măng Hải Phòng : Bà Nguyễn Thị Huyền Nhung đã bán 100.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.800 CP (tỷ lệ 0,09%) và bà không còn là cổ đông lớn từ ngày 10/12/2025.

TJC – CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại : Công ty Cổ phần Transimex đăng ký mua 100.000 CP nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 17/12/2025 đến 14/01/2026.

CLX – CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) : CTCP Transimex đăng ký bán 500.000 CP nhưng không thực hiện được. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch vẫn là 24.346.700 CP (tỷ lệ 28,11%). Lý do không thực hiện giao dịch là do giá trị thị trường biến động chưa phù hợp. Giao dịch diễn ra từ 17/11/2025 đến 12/12/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CLM – CTCP Xuất nhập khẩu than – Vinacomin : Ông Nguyễn Thái Hà đăng ký mua 60.000 CP và đã mua 41.917 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 260.718 CP (tỷ lệ 2,37%). Lý do không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký là không khớp được lệnh mua. Giao dịch diễn ra từ 26/11/2025 đến 10/12/2025. Ông Nguyễn Thái Hà là chồng của Phó Giám đốc Lê Thị Thu Trang.

HNM – CTCP Sữa Hà Nội : Kế toán trưởng Phạm Tùng Lâm đăng ký mua 10.000.000 CP nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 19/12/2025 đến 16/01/2026.