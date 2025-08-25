Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một mặt hàng của Việt Nam được châu Âu ngày càng ưa chuộng: Thu về hơn nửa tỷ USD, nước ta đứng Top 5 'ông trùm' của thế giới

25-08-2025 - 06:01 AM | Thị trường

Việt Nam vừa thu về 542 triệu USD từ đầu năm từ xuất khẩu mặt hàng này.

Một mặt hàng của Việt Nam được châu Âu ngày càng ưa chuộng: Thu về hơn nửa tỷ USD, nước ta đứng Top 5 'ông trùm' của thế giới- Ảnh 1.

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam vừa ghi nhận sự sụt giảm trong tháng 7/2025, với mức giảm 20% so với cùng kỳ. Tính luỹ kế 7 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cá ngừ giảm 3%, đạt gần 542 triệu USD. Với sự sụt giảm này, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong nửa cuối năm 2025 sẽ khó có thể cán đích như năm 2024.

Trong tháng 7/2025, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang nhiều thị trường đã sụt giảm.

Tại thị trường Mỹ, xuất khẩu cá ngừ tiếp tục “chùn” lại vì những lo ngại về mức thuế đối ứng mới được áp dụng vào đầu tháng 8/2025. Do đó, xuất khẩu cá ngừ sang thị trường này vẫn giảm sâu trong tháng 7, với mức giảm gần 38% so với cùng kỳ, đạt gần 21 triệu USD.

xuất khẩu sang Nhật Bản sau 5 tháng tăng trưởng liên tục, đã đảo chiều giảm trong tháng 7 này với mức giảm 23% so với cùng kỳ.

Tại khối thị trường Trung Đông, tình hình xung đột tại dải Gaza đang ngày càng leo thang đã ảnh hưởng tới xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang khu vực này. Đáng chú ý, xuất khẩu cá ngừ sang Israel ngày càng giảm sâu. Chỉ riêng trong tháng 7, xuất khẩu sang thị trường này đã giảm 43%, chỉ đạt hơn 2 triệu USD.

Trái lại, xuất khẩu cá ngừ sang thị trường châu Âu lại đảo chiều tăng 12% trong tháng 7. Tại 3 thị trường nhập khẩu nhiều nhất trong khối, xuất khẩu sang thị trường Hà Lan tăng phi mã 133% so với cùng kỳ, trong khi xuất khẩu sang Italy và Đức giảm. Cùng với Hà Lan, xuất khẩu sang Lithuania và Bỉ cũng tăng đăng trưởng nhanh, lần lượt là 105% và 56%.

Cùng với EU, xuất khẩu sang Canada cùng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong tháng 7 với mức tăng 39% so với cùng kỳ. Xuất khẩu sang Mexico cũng tăng 53% trong tháng này.

Từ ngày 07/8/2025, Mỹ bắt đầu áp mức thuế đối ứng mới cho từng quốc gia. Sự chênh lệch về mức thuế áp cho các sản phẩm của Việt Nam với các nước đối thủ như Thái Lan, Indonesia hay Ecuador… đang làm giảm sức cạnh tranh của các sản phẩm Việt Nam. Điều này dự kiến sẽ kìm hãm xuất khẩu cá ngừ sang thị trường Mỹ.

Bên cạnh đó, những bất ổn về địa chính trị, logistics và biến động nhu cầu tại một số thị trường trọng điểm như Nga, Israel, Chile… cũng đang tác động không nhỏ tới xuất khẩu sang các thị trường này.

Trong khi đó, những nút thắt về quy định trong hoạt động đánh bắt, chế biến và xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam vẫn chưa được tháo gỡ. Doanh nghiệp cá ngừ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Do đó, dự báo năm nay cá ngừ Việt Nam khó có thể bứt phá và giữ vững được thị phần.

Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu cá ngừ lớn thứ 5 thế giới xét về kim ngạch, chỉ sau Thái Lan, Ecuador, Tây Ban Nha và Trung Quốc. Hiện chuỗi cung ứng cá ngừ nguyên liệu ở khu vực Đông Nam Á đang có sự dịch chuyển sang Việt Nam, thay vì chỉ có Thái Lan như trước đây. Trước đó trong năm 2024, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ đạt 989 triệu USD, tăng 17% so với năm 2023.

Không phải Nga hay Ấn Độ, Mỹ vừa giáng mạnh đòn trừng phạt vào một quốc gia châu Á: Trung Quốc đang là khách hàng mua 90% sản lượng dầu thô

Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

