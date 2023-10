Một mặt hàng đặc biệt của Việt Nam cực đắt khách tại Hồng Kông (Trung Quốc): 8 tháng xuất hơn 6.000 tấn, Việt Nam sở hữu sản lượng đứng thứ 5 thế giới

Xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam tiếp tục tăng trong tháng 8/2023. Theo thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 8/2023, xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt đạt 1,92 nghìn tấn, trị giá 10,16 triệu USD, tăng 38,1% về lượng và tăng

22% về trị giá so với tháng 8/2022.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu được 14,17 nghìn tấn thịt và các sản phẩm thịt, trị giá 67,67 triệu USD, tăng 22,8% về lượng và tăng 34,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Tháng 8/2023, thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam được xuất khẩu sang 14 thị trường trên thế giới, trong đó chủ yếu được xuất khẩu sang các thị trường: Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc, Bỉ, Campuchia, Malaysia, Canada, Pháp, Hoa Kỳ…

Trong tháng 8/2023, Hồng Kông (Trung Quốc) là thị trường xuất khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt lớn nhất của Việt Nam, chiếm 38,42% về lượng và 44,44% về trị giá trong tổng xuất khẩu của cả nước, với 740 tấn, trị giá 4,51 triệu USD, tăng 20,9% về lượng và tăng 30% về trị giá so với tháng 8/2022.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông 6,14 nghìn tấn thịt và các sản phẩm thịt , trị giá 38,33 triệu USD, tăng 29,2% về lượng và tăng 56,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông chủ yếu là thịt lợn sữa nguyên con đông lạnh, thịt lợn nguyên con đông lạnh...

Trong 8 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu chủ yếu: Thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh (chủ yếu là lợn sữa và thịt lợn nguyên con đông lạnh); Thịt khác và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh; Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm; Thịt trâu, bò tươi đông

lạnh…

Trong đó, thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh (chủ yếu là lợn sữa và thịt lợn nguyên con đông lạnh) được xuất khẩu nhiều nhất với 6,89 nghìn tấn, trị giá 40,28 triệu USD, giảm 0,7% về lượng, nhưng tăng 30% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, trong 8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm tiếp tục tăng mạnh, đạt 3,62 nghìn tấn, trị giá 9,39 triệu USD, tăng 347% về lượng và tăng 414,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022; Được xuất khẩu chủ yếu sang các thị trường như: Trung Quốc, Papua New Guinea, Malaysia, Hàn Quốc, Hong Kong...

Tháng 9/2023, giá lợn hơi trên cả nước giảm do tình hình dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở một số vùng khiến người dân bán lượng lợn lớn ra thị trường, nên giá có sự chênh lệch giữa các vùng. Trong khi đó, sức mua vẫn chưa có nhiều cải thiện do người dân tiết kiệm chi tiêu.

Giá thịt lợn theo vùng/miền từ 7/8-5/10/2023

Trong tháng, giá lợn hơi tại một số tỉnh, thành phố dao động trong khoảng 53.000-58.000 đồng/kg, giảm từ 1.000-3.000 đồng/kg so với cuối tháng trước. Cụ thể, hiện giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc dao động trong khoảng 55.000-57.000 đồng/kg, giảm 1.000 2.000 đồng/kg so với cuối tháng trước. Giá lợn hơi miền Trung, Tây Nguyên và khu vực miền Nam dao động trong khoảng 53.000-58.000 đồng/kg, giảm 1.000-3.000 đồng/kg so với cuối tháng trước.

Hiện cung - cầu chăn nuôi trong nước nhìn chung khá cân bằng, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ nội địa. Dự báo từ nay đến cuối năm, giá lợn sẽ ổn định ở mức hài hòa cho cả người chăn nuôi và người tiêu dùng.