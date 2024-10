Một mặt hàng Việt Nam được Campuchia tích cực thu mua, 9 tháng đã bán cho nước bạn hơn nửa tỷ USD

Theo số liệu được Tổng cục Thống kê, 9 tháng năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 578,47 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 15,4%; nhập khẩu tăng 17,3%.

Một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam là Campuchia. Theo số liệu từ Tổng Cục Thống kê, trong 9 tháng đầu năm, hoạt động xuất khẩu hàng hóa sang Campuchia của Việt Nam thu về 3,93 tỷ USD, tăng nhẹ 4,2% so với cùng kỳ năm trước.

Có 8 mặt hàng xuất khẩu sang nước này đạt kim ngạch 100 triệu USD trở lên với tổng 2,3 tỷ USD, chiếm 58% tổng giá trị hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia. Các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất bao gồm dệt may, xăng dầu, sắt thép...

Mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sang Campuchia là dệt may. Dệt may có kim ngạch 665 triệu USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước.

Sắt thép là mặt hàng lớn thứ hai mà Campuchia nhập khẩu từ Việt Nam, với 542 triệu USD, giảm 5,3% so với cùng kỳ.

Đứng vị trí thứ ba là nguyên phụ liệu dệt may, da giày với kim ngạch 273 triệu USD, tăng 27,7% so với cùng kỳ.

Trong nhóm nông nghiệp, Việt Nam xuất khẩu phân bón sang Campuchia thu về 174 triệu USD, tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước đã giảm 5,8%. Giấy và sản phẩm từ giấy đạt 119 triệu USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ.

Trong nhóm 8 mặt hàng xuất khẩu trăm triệu đô, chất dẻo có kim ngạch 162 triệu USD, tăng tới 43% so với cùng kỳ; kim loại thường khác và sản phẩm cũng đạt 116 triệu USD, tăng tới 56%.

Mặt hàng duy nhất trong top 8 giảm là xăng dầu. Campuchia nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam trong 9 tháng năm 2024 với kim ngạch 246 triệu USD, giảm sâu 28,8% so với cùng kỳ.

Dù không nằm trong dải sản phẩm xuất khẩu trăm triệu USD nhưng một mặt hàng của Việt Nam được Campuchia thu mua với mức tăng trưởng mạnh là cà phê. Kim ngạch xuất khẩu cà phê sang Campuchia sau 9 tháng tăng tới 70,5% lên mức 5,8 triệu USD.

Hình minh họa

Thương mại hai chiều Việt Nam - Campuchia trong những năm qua đã có bước tiến lớn, tăng trưởng trung bình hơn 20% trong giai đoạn 2015 - 2022 và vượt 10 tỷ USD vào năm 2022. Việt Nam tiếp tục đứng đầu ASEAN và trong top 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia với 205 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 2,95 tỷ USD.

Việt Nam không chỉ là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN mà còn là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Campuchia trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Campuchia, trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện với Campuchia. Việt Nam - Capuchia phấn đấu mốc kim ngạch thương mại song phương giữa 2 quốc gia đạt 20 tỷ USD trong năm 2024.

Cà phê là mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ đạo của Việt Nam 9 tháng năm 2024, giá trị xuất khẩu cà phê của Việt Nam đã lên tới 4,37 tỷ USD, vượt con số hơn 4,24 tỷ USD của cả năm 2023. Với đà này, cả năm 2024 xuất khẩu cà phê dự kiến sẽ đạt mốc 5 tỷ USD, thậm chí là 5,5 tỷ USD. Đây là mốc kỷ lục mới, cao nhất từ trước tới nay về giá trị xuất khẩu cà phê của Việt Nam.