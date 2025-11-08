Một mẫu xe vừa lập kỷ lục thế giới: Tiếp nhiên liệu 1 lần đi quãng đường bằng từ Hà Giang đến Cà Mau vẫn dư sức chạy thêm 100 km

FAW thông báo rằng mẫu SUV Hongqi HS6 PHEV của hãng đã lập Kỷ lục Guinness Thế giới về quãng đường di chuyển dài nhất của một chiếc SUV hybrid cắm điện với một lần sạc đầy và nhiên liệu đầy mà không cần tiếp nhiên liệu.

Chiếc xe khởi hành từ Shangri-La vào ngày 30/10, đi qua các thành phố như Côn Minh, Bách Sắc và Ngô Châu, và cuối cùng đã đến Quảng Châu vào ngày 3 tháng 11, di chuyển được 2.327,343 km. Để so sánh, khoảng cách từ Hà Giang đến Cà Mau của Việt Nam là khoảng hơn 1.200 km.

Việc đặt hàng trước mẫu xe này tại Trung Quố dự kiến bắt đầu vào ngày 15 tháng 11 tại Trung Quốc.

Ở phía trước, lưới tản nhiệt khép kín được thiết kế theo kiểu thác nước, trang trí bằng 12 thanh crôm dọc và logo thương hiệu màu đỏ của Hongqi. Hongqi HS6 PHEV có kích thước 4.995/1.960/1.760 mm, với chiều dài cơ sở 2.920 mm. Các tùy chọn trọng lượng không tải là 2.040 kg, 2.160 kg và 2.285 kg.

Sức mạnh đến từ động cơ 1.5T với công suất tối đa 110 kW (148 mã lực), mô-men xoắn cực đại 225 Nm và hiệu suất nhiệt 45,21%.

Khách hàng có thể lựa chọn hệ dẫn động hai bánh hoặc bốn bánh với tốc độ tối đa 205 km/h. Tổng công suất của hệ thống lần lượt là 168 kW (225 mã lực) và 369 kW (495 mã lực). Các tùy chọn bộ pin lithium sắt phosphate 23,9 kWh và 39,5 kWh cung cấp phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện của CLTC là 152 km, 250 km và 235 km.

Bên trong, bảng điều khiển nổi bật với màn hình kép tích hợp bao gồm màn hình điều khiển trung tâm và màn hình giải trí dành cho người lái phụ, cùng với cụm đồng hồ kỹ thuật số và vô lăng đa chức năng ba chấu. Các cấu hình khác bao gồm sạc không dây 50 W cho điện thoại di động và khay để cốc đôi trên bảng điều khiển trung tâm, tủ lạnh tích hợp và hệ thống âm thanh 12 loa.

Cả ghế trước và sau đều hỗ trợ chức năng chỉnh điện, thông gió và sưởi ấm. Ngoài ra, ghế lái phụ không trọng lực được trang bị bệ để chân và hỗ trợ chức năng massage 10 điểm. Dung tích cốp tiêu chuẩn là 503 L, với thêm 49 L không gian ẩn. Khi gập hàng ghế sau xuống, thể tích cốp tăng lên 1.977 L.

Hiện chưa rõ giá bán chính thức của mẫu xe này.

Hongqi ﻿không quá xa lạ với người tiêu dùng Việt Nam khi một mẫu xe của thương hiệu này đã gia nhập thị trường qua đường nhập khẩu tư nhân, gần đây nhất là sedan H9 hay SUV điện E-HS9.