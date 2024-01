Một món dâng lên ban thờ dễ bị pha chất độc 'thích' tích tụ trong cơ thể: Chuyên gia chỉ cách phát hiện

Giò lụa là một trong những món ăn truyền thống không thể thiếu trong các dịp lễ hội, nhất là trong những ngày Tết Nguyên đán của người Việt. Món ăn này chế biến từ thịt lợn tươi đã được giã nhuyễn, có thể kết hợp cùng các nguyên liệu khác như mỡ lợn, nước mắm, tiêu...để tạo nên một hương vị đặc trưng. Theo công thức từ xưa truyền lại, giò lụa được gói trong lá chuối tạo nên một màu sắc hấp dẫn tự nhiên cùng với độ dai ngon của thịt.

Trong thời gian gần đây, vấn đề an toàn thực phẩm nói chung và chất lượng của giò lụa nói riêng đã nhận được nhiều sự quan tâm từ người tiêu dùng. Một trong những mối quan ngại lớn là việc sử dụng hàn the trong chế biến giò lụa để thành phẩm được thơm, dai, đẹp mắt..

Trước đây, hàn the được sử dụng trong công nghệ thực phẩm do có thể giữ món ăn tươi ngon thời gian dài, không bị ôi thiu, đồng thời giúp tăng độ dẻo. Người dân hay cho hàn the vào nấu bánh đúc để bánh cứng chặt, hoặc nêm vào bánh cuốn, bún, để dai ngon hơn.

Tuy nhiên, qua thời gian, các chuyên gia nhận thấy hàn the là hóa chất vô cùng độc hại, ảnh hưởng sức khỏe về lâu dài và có thể làm sa sút trí tuệ.

Theo các chuyên gia, hàn the chỉ được sử dụng trong công nghiệp. Một đặc điểm của nó là loại chất "thích tích tụ" trong cơ thể vì tỷ lệ tích tụ không bị đào thải khá lớn.

Báo Infonet PGS Nguyễn Duy Thịnh - nguyên Giảng viên Viện Công nghệ Thực phẩm, cho biết, hàn the sẽ được đào thải qua nước tiểu 81%, qua phân 1%, qua mồ hôi 3%, còn 15% được tích lũy trong cơ thể, đặc biệt ở mô mỡ, mô thần kinh, dần dần tác hại trên nguyên sinh chất và sự đồng hóa các chất Albuminoit.

Hàn the. Ảnh: Internet

Để phân biệt giò lụa có chứa hàn the, người tiêu dùng cần quan sát và kiểm tra sản phẩm một cách kỹ lưỡng trước khi mua và sử dụng. Dưới đây là một số phương pháp đơn giản được PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - Viện Khoa học Công nghệ, Đại học Bách Khoa Hà Nội gợi ý:



1. Quan sát màu sắc

Một chiếc giò lụa chất lượng tốt và không chứa hàn the thường mang màu hồng nhạt tự nhiên, màu sắc đẹp mắt nhưng không quá chói lọi. Trái lại, giò lụa chứa hàn the thường có màu hồng đậm không tự nhiên, thậm chí có phần rực rỡ một cách bất thường.

2. Kiểm tra mùi

Mùi của giò lụa sạch thường thơm và có mùi thịt lợn đặc trưng. Nếu bạn cảm nhận được mùi hóa chất lạ hoặc có mùi chua nhẹ thì có khả năng giò lụa đó đã bị pha trộn hàn the.

3. Thử cảm quan khi cắt

Hình minh họa. Ảnh: Internet

Khi cắt giò lụa không chứa hàn the, lát cắt sẽ mịn màng, có độ đàn hồi tốt và không dễ vỡ vụn. Những lát giò chứa hàn the khi cắt có hiện tượng vỡ vụn, không đều và thậm chí có thể thấy rõ sự khác biệt về kết cấu.

4. Sử dụng giấy nghệ

giấy nghệ. Phương pháp này chỉ kiểm tra định tính, không kiểm tra định lượng. Bạn sử dụng giấy ngâm nước nghệ tươi rồi phơi khô, ấn vào bề mặt của giò lụa. Sau một phút, nếu thấy giấy chuyển màu sắc từ vàng sang cam đỏ thì miếng giò đó chứa hàn the.

Bên cạnh việc sử dụng các phương pháp kiểm tra trên, người tiêu dùng nên mua giò lụa từ những cơ sở sản xuất uy tín, đã được kiểm định chất lượng và có nguồn gốc rõ ràng. Điều này sẽ giúp hạn chế rủi ro mua phải sản phẩm kém chất lượng và đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bạn và gia đình.



Tổng hợp