Một nam thanh niên sinh năm 2007 đã mang 30 cây vàng đi bán chỉ vì nghe thông tin này

14-11-2025 - 16:20 PM | Smart Money

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo Công an thành phố Hà Nội, một nam thanh niên trú tại địa bàn vừa bị các đối tượng giả danh cơ quan Công an gọi điện lừa đảo, đe dọa và thao túng tâm lý, mang gần 30 cây vàng của gia đình đi bán lấy tiền rồi chuyển cho các đối tượng.

Cụ thể, ngày 10/11/2025, anh P (SN 2007; trú tại Hà Nội) có nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cơ quan Công an thông báo cháu có liên quan đến việc rửa tiền và yêu cầu phải chứng minh tiền trong sạch.

Đối tượng yêu cầu anh P lấy hết tài sản có trong nhà chuyển cho đối tượng. Do lo sợ, anh P đã lấy gần 30 cây vàng trong két của gia đình mang đi bán. Sau đó cháu chuyển hết tiền vào tài khoản của đối tượng. Tổng số tài sản bị chiếm đoạt khoảng 4 tỷ đồng.

Trước tình trạng trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Đặc biệt là các học sinh, sinh viên, người trẻ cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời.

Theo Công an thành phố Hà Nội

Linh San

An ninh tiền tệ

