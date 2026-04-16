Một năm trước khi mắc ung thư dạ dày, cơ thể sẽ phát ra 4 dấu hiệu cảnh báo, không may là 80% người bệnh lại bỏ qua

Một buổi sáng tại khoa tiêu hóa của bệnh viện tuyến cơ sở, người phụ nữ 58 tuổi cầm kết quả nội soi với vẻ lo lắng: “Tôi chỉ thấy dạo này ăn kém đi một chút, sao lại phải kiểm tra sâu hơn?”. Bác sĩ không trả lời ngay mà lật lại hồ sơ khám bệnh suốt nửa năm qua: ợ chua, đầy bụng, khó chịu sau ăn. Tất cả đều từng bị xem là “bệnh dạ dày nhẹ”.

Một câu nói ngắn gọn khiến nhiều người giật mình: phần lớn bệnh lý dạ dày không xuất hiện đột ngột, mà âm thầm kéo dài cả năm, thậm chí lâu hơn.

Thực tế, dạ dày không “bỗng nhiên hỏng”. Trước khi chuyển biến xấu, cơ quan này thường phát tín hiệu cảnh báo trong thời gian dài, nhưng vì triệu chứng mơ hồ, nhiều người dễ bỏ qua. Đáng lo hơn, không ít trường hợp chỉ phát hiện khi nội soi, lúc đó nguy cơ đã bước sang giai đoạn trung hoặc muộn.

Ung thư dạ dày không đến trong một ngày

Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), bệnh thường tiến triển qua một quá trình dài: viêm mạn tính, tổn thương niêm mạc, tăng sinh bất thường rồi mới chuyển thành ung thư.

Cơ chế này chịu tác động của nhiều yếu tố. Nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (HP), ăn mặn kéo dài hoặc thói quen sinh hoạt thất thường đều có thể làm suy yếu lớp bảo vệ niêm mạc dạ dày. Khi quá trình tổn thương và sửa chữa lặp lại nhiều lần nhưng không hoàn chỉnh, niêm mạc có thể xuất hiện “chuyển sản ruột” - một dạng tổn thương tiền ung thư.

Các tổng quan trên tạp chí The Lancet Oncology cho thấy nếu can thiệp từ giai đoạn tiền ung thư, tiên lượng có thể cải thiện hơn 50%. Tuy nhiên, điểm khó là giai đoạn này hầu như không gây đau dữ dội, mà chỉ là những thay đổi nhẹ, dễ bị xem nhẹ.

4 dấu hiệu cảnh báo dễ bị bỏ qua

Trái với suy nghĩ phổ biến, ung thư dạ dày giai đoạn sớm thường “im lặng”. Trước khi bệnh tiến triển rõ rệt khoảng một năm, cơ thể có thể xuất hiện những biểu hiện sau:

Đầu tiên là đầy bụng kéo dài, ăn ít đã thấy no. Khi chức năng co bóp của dạ dày giảm, thức ăn lưu lại lâu hơn khiến cảm giác chướng bụng xuất hiện thường xuyên. Nhiều người nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa thông thường nên không đi khám.

Thứ hai là chán ăn rõ rệt. Cảm giác no sớm khiến lượng thức ăn nạp vào giảm dần theo thời gian. Đây là dấu hiệu dễ bị bỏ qua vì diễn ra từ từ, không gây khó chịu cấp tính.

Thứ ba là ợ chua, nóng rát thượng vị tái diễn. Khi lớp niêm mạc suy yếu và chức năng dạ dày rối loạn, tình trạng trào ngược axit có xu hướng xảy ra nhiều hơn. Nếu hiện tượng này lặp lại thường xuyên, đó không còn là vấn đề đơn giản.

Cuối cùng là sụt cân không rõ nguyên nhân. Một số nghiên cứu cho thấy tình trạng giảm cân không chủ ý có liên quan rõ rệt đến nguy cơ ung thư đường tiêu hóa. Bên cạnh đó, người bệnh có thể xuất hiện mệt mỏi hoặc thiếu máu nhẹ do hấp thu kém hoặc chảy máu vi thể kéo dài.

Điểm đáng chú ý là những dấu hiệu này hiếm khi xuất hiện cùng lúc. Chúng tích tụ dần theo thời gian, khiến người bệnh quen với cảm giác “không nghiêm trọng” và bỏ lỡ giai đoạn can thiệp sớm.

Làm gì để giảm nguy cơ?

Các chuyên gia cho rằng việc điều chỉnh thói quen sống đóng vai trò then chốt trong phòng ngừa ung thư dạ dày.

Trước hết, cần chú ý tầm soát và điều trị vi khuẩn HP, một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng. Những người nhiễm vi khuẩn này có nguy cơ cao hơn rõ rệt so với người không nhiễm.

Bên cạnh đó, chế độ ăn cũng cần được điều chỉnh. Hạn chế thực phẩm nhiều muối, đồ muối chua, thịt chế biến sẵn vì chúng làm tăng nguy cơ tổn thương niêm mạc. Việc ăn uống nên duy trì đều đặn, tránh tình trạng bỏ bữa hoặc ăn quá no.

Đối với người trên 40 tuổi hoặc có triệu chứng kéo dài, nội soi dạ dày định kỳ là phương pháp quan trọng giúp phát hiện sớm bất thường. Ngoài ra, chế độ dinh dưỡng đầy đủ protein, rau xanh cũng góp phần hỗ trợ phục hồi niêm mạc và ổn định chức năng tiêu hóa.

Câu chuyện của người phụ nữ nói trên kết thúc theo hướng tích cực khi kết quả kiểm tra cho thấy bà chỉ bị viêm dạ dày mạn tính kèm nhiễm HP. Sau điều trị, các triệu chứng cải thiện rõ rệt. Điều đáng suy ngẫm là cơ thể đã phát tín hiệu từ rất sớm, chỉ là không được chú ý đúng mức.

Nhiều bệnh lý nguy hiểm không đáng sợ ở bản thân nó, mà ở việc phát hiện quá muộn. Với ung thư dạ dày, những thay đổi nhỏ trong cơ thể đôi khi chính là “cửa sổ vàng” để can thiệp. Khi được nhận diện kịp thời, nguy cơ có thể giảm đi đáng kể.